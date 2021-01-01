Одужало набагато більше, ніж захворіло: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 267 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 10, медпрацівників — 7).Одужало за добу 685 осіб, летальних випадків – 11, - інформує Волинський лабораторний центр.Так, за весь час пандемії в області зареєстрували 58241 підтверджений випадок COVID-19, з них 3032 - у дітей та 3495 - у медичних працівників. Одужало 51543 особи. 1034 випадки хвороби завершився летально, в тому числі померло 28 медиків.Кількість активних хворих – 5664.За останню добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 зареєстровані серед учнів та вчителів Луцьк, Горохівського, Локачинського та Маневицького районів (захворіли: 1 учень та 8 педагогів). Наразі продовжують хворіти 118 учнів та 158 працівників закладів освіти.Методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 за весь час пандемії обстежили 225 213 осіб. За минулу добу обстежили 1463 особи, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 151 та приватними лабораторіями – 144.Від початку вакцинальної кампанії в області щепили 19 625 оcіб, усі вони отримали 1 дозу вакцини. За 6 травня 2021 року щеплення отримали 698 осіб.