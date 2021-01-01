У Луцьку знайшли чоловіка, який покинув лікарню і блукав вулицями міста





Про це



Інформують, сьогодні, 25 травня, близько 4-ї години ранку, луцьким патрульним надійшло повідомлення від заявника про те, що вулицею Електроапаратною йде чоловік без верхнього одягу. Небайдужий попрохав поліцейських перевірити, чи з чоловіком все гаразд.



Патрульні миттєво відреагували на повідомлення і виявили на вказаній вулиці 56-річного громадянина. Під час спілкування з останнім інспектори встановили, що чоловік втратив координацію в часі та самовільно покинув медичний заклад, де знаходився на лікуванні.



Патрульні викликали на місце медиків та доправили чоловіка до медзакладу.

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