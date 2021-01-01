У Вінниці в парку горів дитячий атракціон. ВІДЕО
Сьогодні, 11:11
У середмісті Вінниці в центральному парку горів дитячий атракціон. Зайнялося пізно увечері 2 червня, на щастя, минулося без жертв.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Стовп чорного диму було видно за кілька кварталів. Вогонь мало не перекинувся на інші атракціони та мінізоопарк за десять метрів від епіцентру. За пів години пожежу загасили.
У результаті пожежі вогонь знищив дитячі ігрові автомати, надувний атракціон та іграшки, а також частково пошкоджено тент сусідньої розважальної ятки.
Відвідувачів не було і обійшлося без потерпілих. Причини пожежі встановлює поліція. Не виключають як закорочення, так і підпал.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Стовп чорного диму було видно за кілька кварталів. Вогонь мало не перекинувся на інші атракціони та мінізоопарк за десять метрів від епіцентру. За пів години пожежу загасили.
У результаті пожежі вогонь знищив дитячі ігрові автомати, надувний атракціон та іграшки, а також частково пошкоджено тент сусідньої розважальної ятки.
Відвідувачів не було і обійшлося без потерпілих. Причини пожежі встановлює поліція. Не виключають як закорочення, так і підпал.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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