У Вінниці в парку горів дитячий атракціон. ВІДЕО





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Стовп чорного диму було видно за кілька кварталів. Вогонь мало не перекинувся на інші атракціони та мінізоопарк за десять метрів від епіцентру. За пів години пожежу загасили.



У результаті пожежі вогонь знищив дитячі ігрові автомати, надувний атракціон та іграшки, а також частково пошкоджено тент сусідньої розважальної ятки.



Відвідувачів не було і обійшлося без потерпілих. Причини пожежі встановлює поліція. Не виключають як закорочення, так і підпал.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середмісті Вінниці в центральному парку горів дитячий атракціон. Зайнялося пізно увечері 2 червня, на щастя, минулося без жертв.Про це йдеться в сюжеті ТСН Стовп чорного диму було видно за кілька кварталів. Вогонь мало не перекинувся на інші атракціони та мінізоопарк за десять метрів від епіцентру. За пів години пожежу загасили.У результаті пожежі вогонь знищив дитячі ігрові автомати, надувний атракціон та іграшки, а також частково пошкоджено тент сусідньої розважальної ятки.Відвідувачів не було і обійшлося без потерпілих. Причини пожежі встановлює поліція. Не виключають як закорочення, так і підпал.

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