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У Вінниці в парку горів дитячий атракціон. ВІДЕО

У Вінниці в парку горів дитячий атракціон. ВІДЕО
У середмісті Вінниці в центральному парку горів дитячий атракціон. Зайнялося пізно увечері 2 червня, на щастя, минулося без жертв.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Стовп чорного диму було видно за кілька кварталів. Вогонь мало не перекинувся на інші атракціони та мінізоопарк за десять метрів від епіцентру. За пів години пожежу загасили.

У результаті пожежі вогонь знищив дитячі ігрові автомати, надувний атракціон та іграшки, а також частково пошкоджено тент сусідньої розважальної ятки.

Відвідувачів не було і обійшлося без потерпілих. Причини пожежі встановлює поліція. Не виключають як закорочення, так і підпал.


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Теги: Вінниця, парк, дитячий атракціон
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