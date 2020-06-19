У МОЗ розповіли, чи можна вагітним вакцинуватися від Covid-19





Про це



Як повідомляють на сайті МОЗ, вагітні можуть важче переносити COVID-19. Водночас вагітні не брали участь в клінічних дослідженнях вакцин від COVID-19. Втім, наявні антиковідні вакцини не містять живого мікроорганізму та в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності. Вивчення їхньої безпечності для вагітних триває.



Тому національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує, якщо вагітна має високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад, жінка працює в ковідній лікарні та/або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем.



Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною (в Україні поки використовується тільки одна така вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech).



Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі (в Україні з таких вакцин поки зареєстрована лише AstraZeneca (Covishield, SKBio) до настання або під час вагітності, то лікар має розказати їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення. На основі цього жінка сама вирішуватиме, чи отримати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів.



Робити рутинний тест на вагітність перед щепленням не треба. Жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть щепитися вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech та AstraZeneca (Covishield, SKBio) без застережень.



Інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, яку теж використовують в Україні, забороняється щеплення нею вагітних та жінок, які вигодовують грудним молоком.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, чи безпечно вагітним жінкам вакцинуватися від коронавірусу.Про це йдеться на сайті міністерства.Як повідомляють на сайті МОЗ, вагітні можуть важче переносити COVID-19. Водночас вагітні не брали участь в клінічних дослідженнях вакцин від COVID-19. Втім, наявні антиковідні вакцини не містять живого мікроорганізму та в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності. Вивчення їхньої безпечності для вагітних триває.Тому національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендує, якщо вагітна має високий ризик захворіти на COVID-19, наприклад, жінка працює в ковідній лікарні та/або має супутні захворювання, вона може обговорити можливість вакцинації з лікарем.Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною (в Україні поки використовується тільки одна така вакцина - Comirnaty від Pfizer-BioNTech).Якщо вагітна отримала першу дозу вакцини проти COVID-19 на векторній платформі (в Україні з таких вакцин поки зареєстрована лише AstraZeneca (Covishield, SKBio) до настання або під час вагітності, то лікар має розказати їй про співвідношення ризиків та користі від другого щеплення. На основі цього жінка сама вирішуватиме, чи отримати другу дозу цією ж вакцини під час вагітності чи вже після пологів.Робити рутинний тест на вагітність перед щепленням не треба. Жінки, що вигодовують дітей грудним молоком, можуть щепитися вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech та AstraZeneca (Covishield, SKBio) без застережень.Інструкцією вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech, яку теж використовують в Україні, забороняється щеплення нею вагітних та жінок, які вигодовують грудним молоком.

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