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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу

Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 17 випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» .

Недугу виявили у:

Луцький район – 4 хворих:

Луцька ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 2
Торчинська ТГ – 1

Володимир-Волинський район – 3 хворих:

Локачинська ТГ – 1
Нововолинська ТГ – 1
Поромівська ТГ – 1

Камінь-Каширський район – 4 хворих:

Камінь – Каширська ТГ – 2
Маневицька ТГ – 2

Ковельський район – 6 хворих:

Вишнівська ТГ – 1
Головненська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 1
Старовижівська ТГ – 2
Шацька ТГ – 1

Усього станом на 26 червня в області зареєстрували 62 112 випадків.

Одужало – 60 449 осіб (за останню добу – 25).

Летальні випадки – 1194 (за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Луцька ТГ)).

Методом ПЛР всього обстежили 25 4151 особа, за останню добу – 205 осіб.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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