Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу
Сьогодні, 10:00
За минулу добу на Волині зареєстрували 17 випадків захворювання на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» .
Недугу виявили у:
Луцький район – 4 хворих:
Луцька ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 2
Торчинська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
Локачинська ТГ – 1
Нововолинська ТГ – 1
Поромівська ТГ – 1
Камінь-Каширський район – 4 хворих:
Камінь – Каширська ТГ – 2
Маневицька ТГ – 2
Ковельський район – 6 хворих:
Вишнівська ТГ – 1
Головненська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 1
Старовижівська ТГ – 2
Шацька ТГ – 1
Усього станом на 26 червня в області зареєстрували 62 112 випадків.
Одужало – 60 449 осіб (за останню добу – 25).
Летальні випадки – 1194 (за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Луцька ТГ)).
Методом ПЛР всього обстежили 25 4151 особа, за останню добу – 205 осіб.
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Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» .
Недугу виявили у:
Луцький район – 4 хворих:
Луцька ТГ – 1
Ківерцівська ТГ – 2
Торчинська ТГ – 1
Володимир-Волинський район – 3 хворих:
Локачинська ТГ – 1
Нововолинська ТГ – 1
Поромівська ТГ – 1
Камінь-Каширський район – 4 хворих:
Камінь – Каширська ТГ – 2
Маневицька ТГ – 2
Ковельський район – 6 хворих:
Вишнівська ТГ – 1
Головненська ТГ – 1
Ковельська ТГ – 1
Старовижівська ТГ – 2
Шацька ТГ – 1
Усього станом на 26 червня в області зареєстрували 62 112 випадків.
Одужало – 60 449 осіб (за останню добу – 25).
Летальні випадки – 1194 (за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Луцька ТГ)).
Методом ПЛР всього обстежили 25 4151 особа, за останню добу – 205 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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