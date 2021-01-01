Коронавірус на Волині: де виявили нові випадки недуги за минулу добу





Про це повідомляє



Недугу виявили у:



Луцький район – 4 хворих:



Луцька ТГ – 1

Ківерцівська ТГ – 2

Торчинська ТГ – 1



Володимир-Волинський район – 3 хворих:



Локачинська ТГ – 1

Нововолинська ТГ – 1

Поромівська ТГ – 1



Камінь-Каширський район – 4 хворих:



Камінь – Каширська ТГ – 2

Маневицька ТГ – 2



Ковельський район – 6 хворих:



Вишнівська ТГ – 1

Головненська ТГ – 1

Ковельська ТГ – 1

Старовижівська ТГ – 2

Шацька ТГ – 1



Усього станом на 26 червня в області зареєстрували 62 112 випадків.



Одужало – 60 449 осіб (за останню добу – 25).



Летальні випадки – 1194 (за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Луцька ТГ)).



Методом ПЛР всього обстежили 25 4151 особа, за останню добу – 205 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 17 випадків захворювання на COVID-19.Про це повідомляє ДУ «Волинський ОЦКПХ МОЗ» . Недугу виявили у:Луцький район – 4 хворих:Луцька ТГ – 1Ківерцівська ТГ – 2Торчинська ТГ – 1Володимир-Волинський район – 3 хворих:Локачинська ТГ – 1Нововолинська ТГ – 1Поромівська ТГ – 1Камінь-Каширський район – 4 хворих:Камінь – Каширська ТГ – 2Маневицька ТГ – 2Ковельський район – 6 хворих:Вишнівська ТГ – 1Головненська ТГ – 1Ковельська ТГ – 1Старовижівська ТГ – 2Шацька ТГ – 1Усього станом на 26 червня в області зареєстрували 62 112 випадків.Одужало – 60 449 осіб (за останню добу – 25).Летальні випадки – 1194 (за останню добу – 1: Луцький район – 1 (Луцька ТГ)).Методом ПЛР всього обстежили 25 4151 особа, за останню добу – 205 осіб.

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