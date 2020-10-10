У «ПриватБанку» стався технологічний збій: повторно списали гроші з карток клієнтів





Про це журналісту Олег Серга.



За його словами, кошти обіцяють повернути до вечора.



"Не дуже багато (клієнтів постраждало – ред.), проблема була лише за деякими видами карток, але ми робимо все, щоб якнайшвидше вирішити проблему, яка виникла через технологічний збій", - повідомив Серга.



Як зауважив, здебільшого повторно списалися невеликі суми поточних операцій, окремих транзакцій.



"Всі кошти повернуть до вечора", - зазначив Серга.



Зазначимо, що в мережі деякі клієнти скаржаться, що в них списало близько 110 грн, а в когось близько тисячі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В суботу, 26 червня, у клієнтів ПриватБанку повторно списалися гроші з карток за операціями 23-24 червня.Про це журналісту УНН повідомив прессекретар банкуЗа його словами, кошти обіцяють повернути до вечора."Не дуже багато (клієнтів постраждало – ред.), проблема була лише за деякими видами карток, але ми робимо все, щоб якнайшвидше вирішити проблему, яка виникла через технологічний збій", - повідомив Серга.Як зауважив, здебільшого повторно списалися невеликі суми поточних операцій, окремих транзакцій."Всі кошти повернуть до вечора", - зазначив Серга.Зазначимо, що в мережі деякі клієнти скаржаться, що в них списало близько 110 грн, а в когось близько тисячі.

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