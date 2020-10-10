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У «ПриватБанку» стався технологічний збій: повторно списали гроші з карток клієнтів

У «ПриватБанку» стався технологічний збій: повторно списали гроші з карток клієнтів
В суботу, 26 червня, у клієнтів ПриватБанку повторно списалися гроші з карток за операціями 23-24 червня.

Про це журналісту УНН повідомив прессекретар банку Олег Серга.

За його словами, кошти обіцяють повернути до вечора.

"Не дуже багато (клієнтів постраждало – ред.), проблема була лише за деякими видами карток, але ми робимо все, щоб якнайшвидше вирішити проблему, яка виникла через технологічний збій", - повідомив Серга.

Як зауважив, здебільшого повторно списалися невеликі суми поточних операцій, окремих транзакцій.

"Всі кошти повернуть до вечора", - зазначив Серга.

Зазначимо, що в мережі деякі клієнти скаржаться, що в них списало близько 110 грн, а в когось близько тисячі.


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Теги: Приватбанк, технічний збій, списання грошей
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