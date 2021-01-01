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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У МОЗ відповіли, чи захищають наявні в Україні вакцини від небезпечного штаму «Дельта»

У МОЗ відповіли, чи захищають наявні в Україні вакцини від небезпечного штаму «Дельта»
В Україні виявили перші випадки штаму «Дельта», який вважається більш заразним і швидко поширюється світом. Водночас, вакциновані Pfizer i AstraZeneca українці, захищені від індійської мутації.

Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в ефірі «Сніданку з 1+1», передає ТСН.

Він з посиланням на дослідження уточнив, що, до прикладу, вакцина Pfizer/BioNTech забезпечує 92-94% захисту від зараження штамом. Також, за словами Кузіна, тривалість захисту після повного циклу імунізації триває від одного до півтора року.

«Так, захищають», - відповів Кузін на запитання, чи захищають наявні в Україні вакцини від штаму «Дельта», і продовжив, - «Дослідження, які були опубліковані кажуть, що Pfizer і AstraZeneca захищають від штаму «Дельта». Цей умовний рівень захисту він трошки нижчий на 5-6% нижчий від стандартного, але він є. Наприклад, якщо базовий рівень захисту Pfizer складає до 98%, то щодо «Дельта-штаму» він буде 92-94%. Невеличке зниження ефективності вакцини є, але захисна дія є».


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Теги: Україна, коронавірус, штам, Дельта, вакцина
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