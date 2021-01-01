У МОЗ відповіли, чи захищають наявні в Україні вакцини від небезпечного штаму «Дельта»

виявили перші випадки штаму «Дельта», який вважається більш заразним і швидко поширюється світом. Водночас, вакциновані Pfizer i AstraZeneca українці, захищені від індійської мутації.



Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в ефірі «Сніданку з 1+1»,



Він з посиланням на дослідження уточнив, що, до прикладу, вакцина Pfizer/BioNTech забезпечує 92-94% захисту від зараження штамом. Також, за словами Кузіна, тривалість захисту після повного циклу імунізації триває від одного до півтора року.



«Так, захищають», - відповів Кузін на запитання, чи захищають наявні в Україні вакцини від штаму «Дельта», і продовжив, - «Дослідження, які були опубліковані кажуть, що Pfizer і AstraZeneca захищають від штаму «Дельта». Цей умовний рівень захисту він трошки нижчий на 5-6% нижчий від стандартного, але він є. Наприклад, якщо базовий рівень захисту Pfizer складає до 98%, то щодо «Дельта-штаму» він буде 92-94%. Невеличке зниження ефективності вакцини є, але захисна дія є».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні, який вважається більш заразним і швидко поширюється світом. Водночас, вакциновані Pfizer i AstraZeneca українці, захищені від індійської мутації.Про це розповів головний санлікарв ефірі «Сніданку з 1+1», передає ТСН.Він з посиланням на дослідження уточнив, що, до прикладу, вакцина Pfizer/BioNTech забезпечує 92-94% захисту від зараження штамом. Також, за словами Кузіна, тривалість захисту після повного циклу імунізації триває від одного до півтора року.«Так, захищають», - відповів Кузін на запитання, чи захищають наявні в Україні вакцини від штаму «Дельта», і продовжив, - «Дослідження, які були опубліковані кажуть, що Pfizer і AstraZeneca захищають від штаму «Дельта». Цей умовний рівень захисту він трошки нижчий на 5-6% нижчий від стандартного, але він є. Наприклад, якщо базовий рівень захисту Pfizer складає до 98%, то щодо «Дельта-штаму» він буде 92-94%. Невеличке зниження ефективності вакцини є, але захисна дія є».

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