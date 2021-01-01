У волинській лікарні роблять тест на доцільність та ефективність вакцинації від коронавірусу. ВІДЕО

У Волинській обласній клінічній лікарні роблять тест на доцільність та ефективність вакцинації.Якщо буде попит, лабораторія готова робити дослідження частіше, йдеться у сюжеті журналістаЙдеться про дослідження на наявність так званого нейтралізаційного білка. Аналіз визначає, чи виробилися в організмі імунні антитіла, які захищають людей від повторного зараження коронавірусом. Тобто, якщо їх більше 30 %, то поки щеплюватися не треба.За змістом, кажуть у лабораторії, такий тест рівноцінний паспорту антиковідної вакцинації, але не юридично. За потреби результат видадуть англійською мовою з QR-кодом.