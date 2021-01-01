У волинській лікарні роблять тест на доцільність та ефективність вакцинації від коронавірусу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
У Волинській обласній клінічній лікарні роблять тест на доцільність та ефективність вакцинації.
Якщо буде попит, лабораторія готова робити дослідження частіше, йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.
Йдеться про дослідження на наявність так званого нейтралізаційного білка. Аналіз визначає, чи виробилися в організмі імунні антитіла, які захищають людей від повторного зараження коронавірусом. Тобто, якщо їх більше 30 %, то поки щеплюватися не треба.
За змістом, кажуть у лабораторії, такий тест рівноцінний паспорту антиковідної вакцинації, але не юридично. За потреби результат видадуть англійською мовою з QR-кодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо буде попит, лабораторія готова робити дослідження частіше, йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.
Йдеться про дослідження на наявність так званого нейтралізаційного білка. Аналіз визначає, чи виробилися в організмі імунні антитіла, які захищають людей від повторного зараження коронавірусом. Тобто, якщо їх більше 30 %, то поки щеплюватися не треба.
За змістом, кажуть у лабораторії, такий тест рівноцінний паспорту антиковідної вакцинації, але не юридично. За потреби результат видадуть англійською мовою з QR-кодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
08 липень, 08:46
Коронавірус в Україні: повідомили про ситуацію за минулу добу
07 липень, 08:51
На Волині за добу виявили лише три нових випадки зараження COVID-19
06 липень, 09:58
Повідомили про добову ситуацію щодо коронавірусу в Україні
06 липень, 08:49
Коментарі 0
Останні новини
Погрожував пістолетом: у місті на Волині чоловік спробував пограбувати ювелірний магазин
Сьогодні, 13:01
У волинській лікарні роблять тест на доцільність та ефективність вакцинації від коронавірусу. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
У Лищі безкоштовно перевірятимуть на рак шкіри
Сьогодні, 12:12