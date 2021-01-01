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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У волинській лікарні роблять тест на доцільність та ефективність вакцинації від коронавірусу. ВІДЕО

У волинській лікарні роблять тест на доцільність та ефективність вакцинації від коронавірусу. ВІДЕО
У Волинській обласній клінічній лікарні роблять тест на доцільність та ефективність вакцинації.

Якщо буде попит, лабораторія готова робити дослідження частіше, йдеться у сюжеті журналіста Андрія Гнатюка.

Йдеться про дослідження на наявність так званого нейтралізаційного білка. Аналіз визначає, чи виробилися в організмі імунні антитіла, які захищають людей від повторного зараження коронавірусом. Тобто, якщо їх більше 30 %, то поки щеплюватися не треба.

За змістом, кажуть у лабораторії, такий тест рівноцінний паспорту антиковідної вакцинації, але не юридично. За потреби результат видадуть англійською мовою з QR-кодом.


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Теги: ковід, вакцинація, тест
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