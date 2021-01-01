На Волині за добу – лише один випадок коронавірусу





Про це інформує ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".



Луцький район – 1 хворий:

• Луцька ТГ – 1



Усього станом на 24 липня в області зареєстрували 62 269 випадків.



Одужало – 61 015 осіб (за останню добу – 18).

Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 261 619 осіб, за останню добу – 398 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 1 випадок захворювання на COVID-19.Про це інформує ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".Луцький район – 1 хворий:• Луцька ТГ – 1Усього станом на 24 липня в області зареєстрували 62 269 випадків.Одужало – 61 015 осіб (за останню добу – 18).Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 261 619 осіб, за останню добу – 398 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію