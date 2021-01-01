На Волині за добу – лише один випадок коронавірусу
Сьогодні, 09:50
За минулу добу на Волині зареєстрували 1 випадок захворювання на COVID-19.
Про це інформує ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Луцький район – 1 хворий:
• Луцька ТГ – 1
Усього станом на 24 липня в області зареєстрували 62 269 випадків.
Одужало – 61 015 осіб (за останню добу – 18).
Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 261 619 осіб, за останню добу – 398 осіб.
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Про це інформує ДУ "Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
Луцький район – 1 хворий:
• Луцька ТГ – 1
Усього станом на 24 липня в області зареєстрували 62 269 випадків.
Одужало – 61 015 осіб (за останню добу – 18).
Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 261 619 осіб, за останню добу – 398 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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