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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коронавірус на Волині: якою є ситуація за останню добу

Коронавірус на Волині: якою є ситуація за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 3 випадки захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.

Розподіл випадків:

Луцький район – 2 хворих:

- Луцька ТГ – 2.

Ковельський район – 1 хворий:

- Ковельська ТГ – 1.

Усього станом на 25 липня в області зареєстрували 62 272 випадки.

Одужали – 61 015 осіб (за останню добу – 0).

Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).

Методом ПЛР всього обстежили 261 680 осіб, за останню добу – 61 особу.

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Теги: Волинь, коронавірус, COVID-19, статистика, ситуація
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