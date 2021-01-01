Коронавірус на Волині: якою є ситуація за останню добу
Сьогодні, 10:35
За минулу добу на Волині зареєстрували 3 випадки захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Розподіл випадків:
Луцький район – 2 хворих:
- Луцька ТГ – 2.
Ковельський район – 1 хворий:
- Ковельська ТГ – 1.
Усього станом на 25 липня в області зареєстрували 62 272 випадки.
Одужали – 61 015 осіб (за останню добу – 0).
Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 261 680 осіб, за останню добу – 61 особу.
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Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.
Розподіл випадків:
Луцький район – 2 хворих:
- Луцька ТГ – 2.
Ковельський район – 1 хворий:
- Ковельська ТГ – 1.
Усього станом на 25 липня в області зареєстрували 62 272 випадки.
Одужали – 61 015 осіб (за останню добу – 0).
Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).
Методом ПЛР всього обстежили 261 680 осіб, за останню добу – 61 особу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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