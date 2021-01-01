Коронавірус на Волині: якою є ситуація за останню добу





Про це



Розподіл випадків:



Луцький район – 2 хворих:



- Луцька ТГ – 2.



Ковельський район – 1 хворий:



- Ковельська ТГ – 1.



Усього станом на 25 липня в області зареєстрували 62 272 випадки.



Одужали – 61 015 осіб (за останню добу – 0).



Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).



Методом ПЛР всього обстежили 261 680 осіб, за останню добу – 61 особу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 3 випадки захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.Луцький район – 2 хворих:- Луцька ТГ – 2.Ковельський район – 1 хворий:- Ковельська ТГ – 1.Усього станом на 25 липня в області зареєстрували 62 272 випадки.Одужали – 61 015 осіб (за останню добу – 0).Летальні випадки – 1204 (за останню добу – 0).Методом ПЛР всього обстежили 261 680 осіб, за останню добу – 61 особу.

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