Волинські археологи знайшли на Рівненщині давньоруське житло. ВІДЕО

29-й сезон відпрацювала у Хрінниках Волинська археологічна експедиція Інституту археології Національної академії наук України.Розкопувати багатошарову місцеву пам'ятку розпочали у 1993-му році, щоб врятувати артефакти. Відтоді щороку тут виявляли до двох з половиною тисяч знахідок різних часів, - повідомляє Суспільне.В урочищі Шанків Яр поблизу Хрінників Дубенського району учасники Волинської археологічної експедиції знайшли давньоруське житло 10-11 століть. Особливістю таких будівель на Волині є те, що печі будували переважно з глини, – розповідає завідувач археологічного музею ЛНУ ім. Івана Франка Ярослав Погоральський."Дуже добре збережена піч, 80 сантиметрів заввишки. На черені всередині горіло вогнище, а зверху виставляли горщик, в якому готували їжу", – додає Ярослав Погоральський.Житло розміром три на три метри – єдиний об'єкт, який виявили археологи у цьому розкопі. Загалом же, площа розкритої ділянки – 18 на 8 метрів. Участь у її дослідженні беруть також студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки, це їхня літня практика.Волинська археологічна експедиція в урочищі Шанків Яр поблизу Хрінників працює 29 рік поспіль. Науковці досліджують торгово-культово-ремісниче поселення. Це пам’ятка багатошарова – від середини 1-го тисячоліття до нашої ери до литовсько-польської доби, це 14-15-те століття."Пам'ятка надзвичайно цікава. Почалося все з того, що в 1993-му року водосховище підмивало береги і викидало у воду археологічні знахідки. Перших 15 років досліджували ділянки імовірних розмивів і виявляли цікаві знахідки. Тож вирішили повністю дослідити всю площу поселення. Насправді, зараз в Україні дуже мало прецедентів, коли пам'ятку досліджують повністю по всій площі", – зазначає керівник Волинської археологічної експедиції Віктор Баюк.Щосезону тут виявляли до двох з половиною тисяч знахідок.З-поміж найцінніших цьогорічних знахідок – скляна намистина, закручена у спіраль, її аналогії знаходять у римському часі, 3-4 століття нашої ери. Ярослав Погоральський припускає: намистина є імпортною.Ще однією знахідкою, яка зацікавила археологів є бронзова шпилька."Таких шпильок в цьому поселенні за майже 30 років було знайдено лише кілька. Бронзова шпилька датується, попередньо ранньозалізним часом, тобто це десь приблизно 2,5-3 тисячі років тому. Статусна й імпортна річ", – додає Ярослав Погоральський.Приблизно такого ж віку й уламок кам'яної сокири, а також глиняні тягарці та прясло для ткацького верстата.Залізні фібули, защібки для верхнього одягу попередньо датують 3-4 століттями нашої ери, а 5 кістяних проколок виявили у давньоруському житлі 10-11 століть.У п'ятницю, 30 липня, Волинська експедиція завершує цьогорічний сезон поблизу Хрінників.Пам'ятка, яку досліджують археологи, завдовжки у 400 метрів. Її ширина – понад 25 метрів, відтак роботи в археологів ще буде багато, – каже керівник експедиції.Знахідки, за словами Віктора Баюка, опрацюють і передають до Рівненського обласного краєзнавчого музею.