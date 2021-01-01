На Волині підлітки на мотоциклі врізалися у легковик, їх госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 10:48
У Ковельському районі мотоцикл врізався у легковик, внаслідок чого троє підлітків були госпіталізовані.
Автопригода трапилася у ніч на неділю на автодорозі між селами Жиричі та Прохід, інформує сектор комунікації поліції Волині.
За кермом мотоцикла Viper перебував 15-річний житель Ковельського району. Хлопець виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Daewoo Sens під керуванням 24-річного жителя Ратнівщини.
Внаслідок ДТП травмувалися водій та двоє пасажирів мотоцикла. Їм – 14 та 15 років. Усіх постраждалих госпіталізували.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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Автопригода трапилася у ніч на неділю на автодорозі між селами Жиричі та Прохід, інформує сектор комунікації поліції Волині.
За кермом мотоцикла Viper перебував 15-річний житель Ковельського району. Хлопець виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Daewoo Sens під керуванням 24-річного жителя Ратнівщини.
Внаслідок ДТП травмувалися водій та двоє пасажирів мотоцикла. Їм – 14 та 15 років. Усіх постраждалих госпіталізували.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Досудове розслідування триває.
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На Волині підлітки на мотоциклі врізалися у легковик, їх госпіталізували. ФОТО
Сьогодні, 10:48