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На Волині підлітки на мотоциклі врізалися у легковик, їх госпіталізували. ФОТО

На Волині підлітки на мотоциклі врізалися у легковик, їх госпіталізували. ФОТО
У Ковельському районі мотоцикл врізався у легковик, внаслідок чого троє підлітків були госпіталізовані.

Автопригода трапилася у ніч на неділю на автодорозі між селами Жиричі та Прохід, інформує сектор комунікації поліції Волині.

За кермом мотоцикла Viper перебував 15-річний житель Ковельського району. Хлопець виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Daewoo Sens під керуванням 24-річного жителя Ратнівщини.

Внаслідок ДТП травмувалися водій та двоє пасажирів мотоцикла. Їм – 14 та 15 років. Усіх постраждалих госпіталізували.

Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

На Волині підлітки на мотоциклі врізалися у легковик, їх госпіталізували. ФОТО
На Волині підлітки на мотоциклі врізалися у легковик, їх госпіталізували. ФОТО


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Теги: Волинь, аварія, Ковельський район
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