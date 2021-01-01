Українців через рік повторно щеплюватимуть від коронавірусу
Сьогодні, 22:12
В Україні планують повторити щеплення громадян проти коронавірусу через рік після повного курсу вакцинації.
"Поки ми не робимо бустерну дозу. Зараз наша основна стратегія - ревакцинація через рік", - сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін , передає Gazeta.ua.
Зараз тривають дискусії, як ревакцинувати населення. Є декілька заяв фармкомпаній, що третя доза дає більшу імунну відповідь.
"Немає достовірних статей у наукових журналах, немає офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою чи буде обов'язковою", - пояснив він.
"Можна, але поки рекомендацій немає", - відповів Кузін на питання про те, чи можна буде міняти вакцини за повторної вакцинації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
"Поки ми не робимо бустерну дозу. Зараз наша основна стратегія - ревакцинація через рік", - сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін , передає Gazeta.ua.
Зараз тривають дискусії, як ревакцинувати населення. Є декілька заяв фармкомпаній, що третя доза дає більшу імунну відповідь.
"Немає достовірних статей у наукових журналах, немає офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою чи буде обов'язковою", - пояснив він.
"Можна, але поки рекомендацій немає", - відповів Кузін на питання про те, чи можна буде міняти вакцини за повторної вакцинації.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Власник електросамоката, яким у Луцьку збили 4-річну дівчинку, хоче відшкодувати лікування
Сьогодні, 22:59
Українців через рік повторно щеплюватимуть від коронавірусу
Сьогодні, 22:12
Погода в Луцьку на завтра, 28 серпня
Сьогодні, 20:00