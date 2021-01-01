Українців через рік повторно щеплюватимуть від коронавірусу





"Поки ми не робимо бустерну дозу. Зараз наша основна стратегія - ревакцинація через рік", - сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін , передає



Зараз тривають дискусії, як ревакцинувати населення. Є декілька заяв фармкомпаній, що третя доза дає більшу імунну відповідь.



"Немає достовірних статей у наукових журналах, немає офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою чи буде обов'язковою", - пояснив він.



"Можна, але поки рекомендацій немає", - відповів Кузін на питання про те, чи можна буде міняти вакцини за повторної вакцинації.

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