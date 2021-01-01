вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українців через рік повторно щеплюватимуть від коронавірусу

Українців через рік повторно щеплюватимуть від коронавірусу
В Україні планують повторити щеплення громадян проти коронавірусу через рік після повного курсу вакцинації.

"Поки ми не робимо бустерну дозу. Зараз наша основна стратегія - ревакцинація через рік", - сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін , передає Gazeta.ua.

Зараз тривають дискусії, як ревакцинувати населення. Є декілька заяв фармкомпаній, що третя доза дає більшу імунну відповідь.

"Немає достовірних статей у наукових журналах, немає офіційних позицій міжнародних організацій, що бустерна доза є рекомендованою чи буде обов'язковою", - пояснив він.

"Можна, але поки рекомендацій немає", - відповів Кузін на питання про те, чи можна буде міняти вакцини за повторної вакцинації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вакцинація
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Для «залізної» дистанції найголовніше – останній кілометр», – Ironman з Луцька Олександр Редько.ФОТО.ВІДЕО
«Точна дата ще невідома», – компанія «МакДональдз» про відкриття закладу у Луцьку
Електросамокати, сервіс оренди яких запрацював у Луцьку, зникнуть з вулиць міста
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Власник електросамоката, яким у Луцьку збили 4-річну дівчинку, хоче відшкодувати лікування
Сьогодні, 22:59
Українців через рік повторно щеплюватимуть від коронавірусу
Сьогодні, 22:12
Готуй сани влітку: скільки у Луцьку передбачають витратити на прибирання снігу
Сьогодні, 21:34
У Луцьку самокатом збили чотирирічну дитину: її госпіталізували, – ЗМІ
Сьогодні, 20:46
Погода в Луцьку на завтра, 28 серпня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Вінниці за вакцинацію від коронавірусу даруватимуть техніку, велосипеди і навіть авто У Вінниці за вакцинацію від коронавірусу даруватимуть техніку, велосипеди і навіть авто
Сьогодні, 09:53
Греція вводить суворі обмеження для невакцинованих від коронавірусу Греція вводить суворі обмеження для невакцинованих від коронавірусу
26 серпень, 09:49
Скільки волинян вакцинувалися від коронавірусу. ВІДЕО Скільки волинян вакцинувалися від коронавірусу. ВІДЕО
26 серпень, 07:31
В Україні дозволили в'їзд іноземцям, які вакциновані проти COVID-19 однією дозою В Україні дозволили в'їзд іноземцям, які вакциновані проти COVID-19 однією дозою
21 серпень, 18:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Власник електросамоката, яким у Луцьку збили 4-річну дівчинку, хоче відшкодувати лікування
Сьогодні, 22:59
 0
Українців через рік повторно щеплюватимуть від коронавірусу
Сьогодні, 22:12
 0
Готуй сани влітку: скільки у Луцьку передбачають витратити на прибирання снігу
Сьогодні, 21:34
 0
У Луцьку самокатом збили чотирирічну дитину: її госпіталізували, – ЗМІ
Сьогодні, 20:46
 0
Погода в Луцьку на завтра, 28 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8