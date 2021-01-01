Патрульні допомогли швидко доправити до лікарні в Луцьку дитину з підозрою на апендицит. ВІДЕО

6 вересня приблизно о 18:00 під час охорони громадського порядку на вулиці Богдана Хмельницького, що у Луцьку, до патрульних підійшли громадяни, які попросили поліцейських допомогти доправити до лікарні хлопчика з підозрою на апендицит.Патрульні Артур Крат, Олександр Рудий та Іван Ткачук одразу розпочали надавати допомогу, інформує патрульна поліція Волині у фейсбуці.Хлопчика поклали в стабільне бокове положення на заднє сидіння у цивільному автомобілі. В цю ж автівку для підтримки постійного словесного психологічного контакту сів один із патрульних. Попереду цивільного автомобіля на службовому транспортному засобі їхали двоє інших поліцейських, які здійснювали супровід до медичного закладу.На щастя, водії реагували на ввімкнені маячки на службовому авто і хлопчика швидко доправили до лікарні, де патрульні віднесли його до лікарів для надання подальшої медичної допомоги.Згодом на лінію 102 патрульним цього екіпажу надійшла подяка за надану допомогу.