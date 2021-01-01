Xiaomi почала блокувати свої смартфони в окупованому Криму





Мова йде про окупований Росією Крим, Кубу, Іран, Сирію, Північну Корею та Судан, повідомляє



Зазначається, що експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів у вищезгаданих регіонах. Однак компанія не блокувала пристрої людей, якщо вони імпортували їх у ці регіони. Але останніми тижнями Xiaomi почала активно це робити.



Користувачі смартфонів у заборонених регіонах жаліються в соцмережах на те, що перестали мати доступ до своїх гаджетів, а на екрані блокування вони бачать таке повідомлення:



"Політика Xiaomi не дозволяє продавати або надавати продукт на територію, на якій ви намагалися його активувати".



У правилах користування Xiaomi вказано, що клієнт не може ввозити продукцію до низки країн та регіонів: на Кубу, в Сирію, Іран, Судан, Північну Корею, а також окупований Крим. Однак там не вказується, що компанія блокуватиме телефони, експортовані до цих регіонів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Один зі світових лідерів з виробництва смартфонів та інших гаджетів, китайська компанія Xiaomi почала блокувати свою техніку у регіонах, куди заборонений експорт товарів.Мова йде про окупований Росією Крим, Кубу, Іран, Сирію, Північну Корею та Судан, повідомляє УНІАН з посиланням на XDA-developers.Зазначається, що експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів у вищезгаданих регіонах. Однак компанія не блокувала пристрої людей, якщо вони імпортували їх у ці регіони. Але останніми тижнями Xiaomi почала активно це робити.Користувачі смартфонів у заборонених регіонах жаліються в соцмережах на те, що перестали мати доступ до своїх гаджетів, а на екрані блокування вони бачать таке повідомлення:"Політика Xiaomi не дозволяє продавати або надавати продукт на територію, на якій ви намагалися його активувати".У правилах користування Xiaomi вказано, що клієнт не може ввозити продукцію до низки країн та регіонів: на Кубу, в Сирію, Іран, Судан, Північну Корею, а також окупований Крим. Однак там не вказується, що компанія блокуватиме телефони, експортовані до цих регіонів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію