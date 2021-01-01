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Xiaomi почала блокувати свої смартфони в окупованому Криму

Xiaomi почала блокувати свої смартфони в окупованому Криму
Один зі світових лідерів з виробництва смартфонів та інших гаджетів, китайська компанія Xiaomi почала блокувати свою техніку у регіонах, куди заборонений експорт товарів.

Мова йде про окупований Росією Крим, Кубу, Іран, Сирію, Північну Корею та Судан, повідомляє УНІАН з посиланням на XDA-developers.

Зазначається, що експортна політика Xiaomi забороняє продаж смартфонів у вищезгаданих регіонах. Однак компанія не блокувала пристрої людей, якщо вони імпортували їх у ці регіони. Але останніми тижнями Xiaomi почала активно це робити.

Користувачі смартфонів у заборонених регіонах жаліються в соцмережах на те, що перестали мати доступ до своїх гаджетів, а на екрані блокування вони бачать таке повідомлення:

"Політика Xiaomi не дозволяє продавати або надавати продукт на територію, на якій ви намагалися його активувати".

У правилах користування Xiaomi вказано, що клієнт не може ввозити продукцію до низки країн та регіонів: на Кубу, в Сирію, Іран, Судан, Північну Корею, а також окупований Крим. Однак там не вказується, що компанія блокуватиме телефони, експортовані до цих регіонів.

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Теги: Xiaomi, Крим, блокування телефонів
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