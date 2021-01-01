Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:57
За добу 19 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 275, медпрацівників – 22).
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 20 вересня.
Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, днем раніше виявили 3983 інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 255 осіб;
◾️ летальних випадків – 44;
◾️ одужало – 565 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 13 058 осіб,
◾️ методом ІФА – 2 011 осіб,
◾️ експрес-тестами – 9 723 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 350 646 осіб;
◾️ одужало – 2 231 417 осіб;
◾️ летальних випадків – 54 919;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 484 445.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 183 випадки;
Вінницька область – 85 випадків;
Волинська область – 76 випадків;
Дніпропетровська область – 148 випадків;
Донецька область – 47 випадків;Житомирська область – 150 випадків;
Закарпатська область – 6 випадків;
Запорізька область – 122 випадки;
Івано-Франківська область – 59 випадків;
Київська область – 34 випадки;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 29 випадків;
Львівська область – 165 випадків;
Миколаївська область – 81 випадок;
Одеська область – 182 випадки;
Полтавська область – 11 випадків;
Рівненська область – 55 випадків;
Сумська область – 67 випадків;
Тернопільська область – 174 випадки;
Харківська область – 218 випадків;
Херсонська область – 71 випадок;
Хмельницька область – 18 випадків;
Черкаська область – 37 випадків;
Чернівецька область – 200 випадків;
Чернігівська область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 20 вересня.
Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, днем раніше виявили 3983 інфікованих.
Також за минулу добу:
◾️ госпіталізували – 1 255 осіб;
◾️ летальних випадків – 44;
◾️ одужало – 565 осіб.
За добу протестовано:
◾️ методом ПЛР – 13 058 осіб,
◾️ методом ІФА – 2 011 осіб,
◾️ експрес-тестами – 9 723 особи.
За весь час пандемії в Україні:
◾️ захворіло – 2 350 646 осіб;
◾️ одужало – 2 231 417 осіб;
◾️ летальних випадків – 54 919;
◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 484 445.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 183 випадки;
Вінницька область – 85 випадків;
Волинська область – 76 випадків;
Дніпропетровська область – 148 випадків;
Донецька область – 47 випадків;Житомирська область – 150 випадків;
Закарпатська область – 6 випадків;
Запорізька область – 122 випадки;
Івано-Франківська область – 59 випадків;
Київська область – 34 випадки;
Кіровоградська область – 6 випадків;
Луганська область – 29 випадків;
Львівська область – 165 випадків;
Миколаївська область – 81 випадок;
Одеська область – 182 випадки;
Полтавська область – 11 випадків;
Рівненська область – 55 випадків;
Сумська область – 67 випадків;
Тернопільська область – 174 випадки;
Харківська область – 218 випадків;
Херсонська область – 71 випадок;
Хмельницька область – 18 випадків;
Черкаська область – 37 випадків;
Чернівецька область – 200 випадків;
Чернігівська область – 41 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
За добу на Волині зафіксували понад 200 нових випадків коронавірусу
18 вересень, 10:50
Повідомили статистику щодо COVID-19 в Україні за останню добу
18 вересень, 09:26
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:57
Програму «Доступні ліки« розширять: у неї додадуть препарати для пацієнтів із розладами психіки та поведінки
Сьогодні, 08:19
У Луцьку через амброзію - карантин.ВІДЕО
Сьогодні, 04:19
Медіа