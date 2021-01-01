Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу

За добу 19 вересня 2021 року в Україні зафіксували 2 265 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 275, медпрацівників – 22).Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок понеділка, 20 вересня.Добовий показник захворюваності традиційно знизився після вихідних, днем раніше виявили 3983 інфікованих.Також за минулу добу:◾️ госпіталізували – 1 255 осіб;◾️ летальних випадків – 44;◾️ одужало – 565 осіб.За добу протестовано:◾️ методом ПЛР – 13 058 осіб,◾️ методом ІФА – 2 011 осіб,◾️ експрес-тестами – 9 723 особи.За весь час пандемії в Україні:◾️ захворіло – 2 350 646 осіб;◾️ одужало – 2 231 417 осіб;◾️ летальних випадків – 54 919;◾️ провели ПЛР-тестувань – 12 484 445.За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (218), Чернівецькій (200), м. Київ (183), Одеській (182) та Тернопільській (174) областях.Кількість захворювань в регіонах за добу:м. Київ – 183 випадки;Вінницька область – 85 випадків;Волинська область – 76 випадків;Дніпропетровська область – 148 випадків;Донецька область – 47 випадків;Житомирська область – 150 випадків;Закарпатська область – 6 випадків;Запорізька область – 122 випадки;Івано-Франківська область – 59 випадків;Київська область – 34 випадки;Кіровоградська область – 6 випадків;Луганська область – 29 випадків;Львівська область – 165 випадків;Миколаївська область – 81 випадок;Одеська область – 182 випадки;Полтавська область – 11 випадків;Рівненська область – 55 випадків;Сумська область – 67 випадків;Тернопільська область – 174 випадки;Харківська область – 218 випадків;Херсонська область – 71 випадок;Хмельницька область – 18 випадків;Черкаська область – 37 випадків;Чернівецька область – 200 випадків;Чернігівська область – 41 випадок.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.