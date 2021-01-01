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Триразовий рекордсмен з Волині презентував нову роботу з яєчної шкаралупи. ВІДЕО

Триразовий рекордсмен з Волині презентував нову роботу з яєчної шкаралупи. ВІДЕО
Заслужений майстер народної творчості з Володимира, триразовий рекордсмен «Книги рекордів Гіннеса» Анатолій Бойко представив нову вражаючу роботу з яєчної шкарлупи.

Автор розповів, що роботу виконував безсонними ночами під час перенесення хвороби Covid-19, повідомляють на сайті Володимир-Волинської міської ради.

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На нову та оригінальну форму виконання митець надихнувся незвичними космічними формами галактик. Сама робота створена методом розтягування яєчної шкаралупи з оздобленням металом. Композицію Анатолій Бойко розмістив на бурштиновій підставці.

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Теги: Волинь, Володимир, рекордсмен, шкаралупа
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