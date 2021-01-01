Триразовий рекордсмен з Волині презентував нову роботу з яєчної шкаралупи. ВІДЕО

Анатолій Бойко представив нову вражаючу роботу з яєчної шкарлупи.



Автор розповів, що роботу виконував безсонними ночами під час перенесення хвороби Covid-19, повідомляють на



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На нову та оригінальну форму виконання митець надихнувся незвичними космічними формами галактик. Сама робота створена методом розтягування яєчної шкаралупи з оздобленням металом. Композицію Анатолій Бойко розмістив на бурштиновій підставці.



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