На Волині автомобіль злетів з дороги і врізався у дерево





Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.



Водій автомобіля, 19-річний житель Ратнівщини, та четверо пасажирів, віком 18-22 роки, отримали різні тілесні ушкодження. Їх усіх госпіталізували.



За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 5 грудня на автодорозі поблизу села Поліське у Ковельському районі автомобіль Мерседес Sprinter злетів з дороги та врізався у дерево.Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.Водій автомобіля, 19-річний житель Ратнівщини, та четверо пасажирів, віком 18-22 роки, отримали різні тілесні ушкодження. Їх усіх госпіталізували.За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває слідство.

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