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На Волині автомобіль злетів з дороги і врізався у дерево

На Волині автомобіль злетів з дороги і врізався у дерево
5 грудня на автодорозі поблизу села Поліське у Ковельському районі автомобіль Мерседес Sprinter злетів з дороги та врізався у дерево.

Про це повідомляє пресслужба поліції Волині.

Водій автомобіля, 19-річний житель Ратнівщини, та четверо пасажирів, віком 18-22 роки, отримали різні тілесні ушкодження. Їх усіх госпіталізували.
На Волині автомобіль злетів з дороги і врізався у дерево

За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

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Теги: ДТП, Волинь, Ковель
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