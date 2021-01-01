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Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату світу з універсального бою

Волинянка стала срібною призеркою чемпіонату світу з універсального бою
9-12 грудня у місті Анталія в Туреччині відбувався чемпіонат світу з універсального бою. На цих змаганнях друге місце у ваговій категорії до 57 кг серед жінок у розділі "Light" посілa волиняннка Анастасія Галушка. Про це повідомляють у групі "Твій Володимир" у Фейсбук.

Анастасія народилася і виросла у Володимирі-Волинському і починала свої тренування в секції боротьби дзюдо в тренера Романа Горошкевича. Зараз дівчина навчається в Національній академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.


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Теги: Анастасія Галушка, чемпіонат світу
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