«Відбив мною дзеркало»: одна з постраждалих в ДТП на Соборності розповіла про момент аварії
Сьогодні, 12:00
41-річна вихователька дитячого садка Олена Ткачук - одна із постраждалих, яку на пішоходному переході у Луцьку збив 16-річний водій.
Жінка зараз перебуває у місцевій лікарні з переломом кісток стопи та сильним забоем лівого ліктя, пише ТСН.
У ліктьовому суглобі у неї почала збиратися рідина, через що їй встановили дренаж.
"Ми з сестрою переходили дорогу не найперші. Все було настільки блискавично, він дуже швидко їхав, я тільки відчула дуже різкий біль і потім побачила, як переді мною відлітає жінка і їде машина на дуже великій швидкості. Ту жінку підняло дуже високо і відкинуло. Це все було перед очима. Він відбив мною дзеркало. Від удару у мене лопнула шкіра на лікті і, напевно, він наїхав на ногу, я точно не можу сказати. Мене та мою сестру відкинуло від машини", - розповіла Олена.
За словами потерпілої, ніхто з рідних та близьких винуватця аварії з нею не сконтактувався.
Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.
Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її 5-річний син – в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича поміщено в ІТТ. Вирішується питання про оголошення йому підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.
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Жінка зараз перебуває у місцевій лікарні з переломом кісток стопи та сильним забоем лівого ліктя, пише ТСН.
У ліктьовому суглобі у неї почала збиратися рідина, через що їй встановили дренаж.
"Ми з сестрою переходили дорогу не найперші. Все було настільки блискавично, він дуже швидко їхав, я тільки відчула дуже різкий біль і потім побачила, як переді мною відлітає жінка і їде машина на дуже великій швидкості. Ту жінку підняло дуже високо і відкинуло. Це все було перед очима. Він відбив мною дзеркало. Від удару у мене лопнула шкіра на лікті і, напевно, він наїхав на ногу, я точно не можу сказати. Мене та мою сестру відкинуло від машини", - розповіла Олена.
За словами потерпілої, ніхто з рідних та близьких винуватця аварії з нею не сконтактувався.
Нагадаємо, аварія трапилася 12 грудня, близько 14 години, на проспекті Соборності у Луцьку. Автомобіль Renault Megane, тікаючи від патрульних, здійснив наїзд на чотирьох пішоходів, що перетинали проїжджу частину по регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора, після чого врізався у дерево. Після зіткнення неповнолітні керманич і двоє пасажирів намагались втекти з місця події, однак їх затримали поліцейські з громадянами.
Окрім цього, втечу від патрульних поліцейських неповнолітні пасажири знімали під музику на відео та навіть встигали публікувати у соцмережах.
Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали шестеро людей: у реанімаційному відділенні перебуває 39-річна лучанка, її 5-річний син – в обласній лікарні; ще четверо жінок отримали забої та переломи і після надання медичної допомоги не госпіталізовувались.
За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального Кодексу України. 16-річного керманича поміщено в ІТТ. Вирішується питання про оголошення йому підозри. За порушення правил дорожнього руху, яке спричинило тяжкі тілесні ушкодження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до восьми років.
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Коментарі 1
А чи не спровокували подібну ситуацію патрульні. Адже вони мали б передбачити, що на проспекті Соборності можуть бути люди на переходах. Особливо біля "Там-Таму". Чи не краще було б залучити інші екіпажі до затримання порушників. А вийшло так, що хотячи "вбити муху" розтрощили лоби людям. Тож треба не лише тиснути на газ, але й вмикати мізки.
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