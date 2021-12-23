У місті на Волині зніматимуть художній фільм

11 січня до Володимира завітала команда Волинської кінокомісії та студії Pravda PRO, аби оглянути приміщення колишнього Домініканського монастиря, яке попередньо було обране як одна з локацій для зйомки кінокартини.Про це пише Володимир-Волинська міська рада.“Зйомки, які вестиме Волинська кінокомісія та студія Pravda PRO, розпочнуться в кінці січня цього року. Зніматимемо фільм про репресії християн у часи радянського союзу. Саме дворик училища найбільше стилістично підходить для зйомки сцени рострілу 1939-го року”, – розповів заступник голови Волинської кінокомісії, кінорежисер студії Pravda PROПопередньо на запрошення директорки ТІЦуробоча група кінокомісії приїздила з експедицією для огляду міста та у пошуку найбільш цікавих локацій, які б підходили для зйомок запланованих фільмів. Такою локацією, яка найбільше сподобалась режисерам, стала будівля колишнього Домініканського монастиря, де нині знаходяться навчальні приміщення Центру професійної освіти. Також гості з Луцька оглянули інші привабливі місця для зйомок майбутніх фільмів.