Монаху з Волині, який потрапив у реанімацію після ДТП, збирають гроші на лікування

Наміснику закарпатського монастиря, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та знаходиться у важкому стані в реанімації, збирають кошти на лікування.Про це йдеться на сайті Мукачівської єпархії УПЦ."З благословення Високопреосвященнішого Феодора, митрополита Мукачівського і Ужгородського оголошується збір коштів важкохворому архімандриту Агапіту, який зараз перебуває без свідомості в реанімаційному відділенні", - йдеться на сайті.Картка ПриватБанку матері архімандрита Шпиняк Лариси Аркадівної5168757405773682Номер телефону брата - +380976285020 Роман ШпинякАрхімандрит Агапіт (Шпиняк) – намісник Свято-Іоанно-Богословського монастиря в селі Селець та голова молодіжного відділу Мукачівської єпархії Української Православної Церкви. Священник народився 21 січня 1988 року на Волині, на території колишнього Локачинського району.