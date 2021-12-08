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Монаху з Волині, який потрапив у реанімацію після ДТП, збирають гроші на лікування

Монаху з Волині, який потрапив у реанімацію після ДТП, збирають гроші на лікування
Наміснику закарпатського монастиря, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та знаходиться у важкому стані в реанімації, збирають кошти на лікування.

Про це йдеться на сайті Мукачівської єпархії УПЦ.

"З благословення Високопреосвященнішого Феодора, митрополита Мукачівського і Ужгородського оголошується збір коштів важкохворому архімандриту Агапіту, який зараз перебуває без свідомості в реанімаційному відділенні", - йдеться на сайті.

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Архімандрит Агапіт (Шпиняк) – намісник Свято-Іоанно-Богословського монастиря в селі Селець та голова молодіжного відділу Мукачівської єпархії Української Православної Церкви. Священник народився 21 січня 1988 року на Волині, на території колишнього Локачинського району.

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Теги: Волинь, Закарпаття, УПЦ, допомога
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