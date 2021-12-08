Монаху з Волині, який потрапив у реанімацію після ДТП, збирають гроші на лікування
Сьогодні, 21:42
Наміснику закарпатського монастиря, який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду та знаходиться у важкому стані в реанімації, збирають кошти на лікування.
Про це йдеться на сайті Мукачівської єпархії УПЦ.
"З благословення Високопреосвященнішого Феодора, митрополита Мукачівського і Ужгородського оголошується збір коштів важкохворому архімандриту Агапіту, який зараз перебуває без свідомості в реанімаційному відділенні", - йдеться на сайті.
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Номер телефону брата - +380976285020 Роман Шпиняк
Архімандрит Агапіт (Шпиняк) – намісник Свято-Іоанно-Богословського монастиря в селі Селець та голова молодіжного відділу Мукачівської єпархії Української Православної Церкви. Священник народився 21 січня 1988 року на Волині, на території колишнього Локачинського району.
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Про це йдеться на сайті Мукачівської єпархії УПЦ.
"З благословення Високопреосвященнішого Феодора, митрополита Мукачівського і Ужгородського оголошується збір коштів важкохворому архімандриту Агапіту, який зараз перебуває без свідомості в реанімаційному відділенні", - йдеться на сайті.
Картка ПриватБанку матері архімандрита Шпиняк Лариси Аркадівної
5168757405773682
Номер телефону брата - +380976285020 Роман Шпиняк
Архімандрит Агапіт (Шпиняк) – намісник Свято-Іоанно-Богословського монастиря в селі Селець та голова молодіжного відділу Мукачівської єпархії Української Православної Церкви. Священник народився 21 січня 1988 року на Волині, на території колишнього Локачинського району.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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