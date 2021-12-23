На Волині – ДТП: зіткнулися дві вантажівки. ВІДЕО





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Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 січня приблизно о 20-й годині під мостом, що неподалік пам’ятника Невідомому солдату на вулиці Луцькій.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дві вантажівки не розминулися у Ковелі на дорозі міжнародного значення М-19, яка проходить через місто.Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 січня приблизно о 20-й годині під мостом, що неподалік пам’ятника Невідомому солдату на вулиці Луцькій.

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