На Волині – ДТП: зіткнулися дві вантажівки. ВІДЕО
Сьогодні, 09:49
Дві вантажівки не розминулися у Ковелі на дорозі міжнародного значення М-19, яка проходить через місто.
Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 січня приблизно о 20-й годині під мостом, що неподалік пам’ятника Невідомому солдату на вулиці Луцькій.
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Про це «Ковель media» стало відомо з власних джерел.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 20 січня приблизно о 20-й годині під мостом, що неподалік пам’ятника Невідомому солдату на вулиці Луцькій.
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