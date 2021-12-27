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Волинські рятувальники витягнули автівку, яка застрягла у сніговому заметі в полі

Волинські рятувальники витягнули автівку, яка застрягла у сніговому заметі в полі
Волинські рятувальники надали допомогу водієві автівки, що застрягла у сніговому заметі на трасі Луцьк-Горохів.

Про це інформують у пресслужбі ДСНС у Волинській області.

21 січня о 7:52 поблизу села Софіївка Луцького району рятувальники надали допомогу водієві транспортного засобу, який не міг вибратися зі снігової пастки.

За допомогою пожежної автоцистерни та буксирувального тросу працівники ДСНС витягли легковий автомобіль, що застряг у сніговому заметі у полі.
Волинські рятувальники витягнули автівку, яка застрягла у сніговому заметі в полі

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Теги: витягували з замету, ДСНС, автівка
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