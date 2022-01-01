Після того, як збив людину, втік із села: як покарали водія за смертельну аварію на Волині





За словами родичів загиблого, винуватець аварії на декілька днів втік з села, а потім заперечував свою причетність. Вперше з вибаченнями він прийшов до родичів загиблого за 52 дні після аварії. Суд постановив виплатити їм 250 тис. грн моральної компенсації, повідомляє



Як йдеться у вироку Маневицького районного суду від 17 січня, аварія сталась опівночі 13 травня 2019 в селі Чарторийськ тодішнього Маневицького району. Обвинувачений, керуючи автомобілем Audi 80, на швидкості збив 32-річного пішохода. Згідно з висновком судмедексперта, потерпілий отримав важкі травми всього тіла, внаслідок чого загинув на місці.



Втім, після наїзду на пішохода водій не зупинився, аби надати йому допомогу, та втік з місця аварії. Зазначимо, що у момент ДТП водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.



У суді чоловік визнав свою провину щодо обвинувачення про ненадання першої допомоги потерпілому. Втечу з місця ДТП він пояснив тим, що дуже злякався. Водночас звинувачення за статтею 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть), чоловік не визнав, оскільки, за його словами, пішохід раптово вийшов на проїжджу частину, тож можливості уникнути зіткнення в нього начебто не було.



Родичі загиблого пішохода у суді розповіли, що після аварії обвинувачений на декілька днів втік з села, а коли повернувся, то заперечував свою причетність. За їхніми словами, він прийшов вибачитись лише через 52 дні після ДТП. Згодом він приходив вибачатись у присутності адвоката. «Від отримання від нього коштів відмовились, йому не пробачають, так як він, на їх думку, не розкаявся у вчиненому, втік з місця ДТП, не надавши допомогу <потерпілому>, не визнає свою вину, а, навпаки, старається уникнути покарання за вчинене», – зазначили у суді родичі загиблого.



Суддя Олег Невар визнав чоловіка винним у порушенні двох статей ККУ: ч.2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть) і ч.1 ст. 135 (залишення в небезпеці) та призначив йому шість років ув'язнення. Крім того, чоловік не матиме права керувати будь-яким транспортом протягом трьох років.



Родичам загиблого чоловік повинен заплатити 250 тис. грн морального відшкодування. Крім того, він заплатить в дохід держави 41 тис. грн за проведені експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Маневицький райсуд призначив шість років тюрми 27-річному чоловікові, який на смерть збив пішохода і втік з місця аварії.За словами родичів загиблого, винуватець аварії на декілька днів втік з села, а потім заперечував свою причетність. Вперше з вибаченнями він прийшов до родичів загиблого за 52 дні після аварії. Суд постановив виплатити їм 250 тис. грн моральної компенсації, повідомляє Zaxid.net Як йдеться у вироку Маневицького районного суду від 17 січня, аварія сталась опівночі 13 травня 2019 в селі Чарторийськ тодішнього Маневицького району. Обвинувачений, керуючи автомобілем Audi 80, на швидкості збив 32-річного пішохода. Згідно з висновком судмедексперта, потерпілий отримав важкі травми всього тіла, внаслідок чого загинув на місці.Втім, після наїзду на пішохода водій не зупинився, аби надати йому допомогу, та втік з місця аварії. Зазначимо, що у момент ДТП водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.У суді чоловік визнав свою провину щодо обвинувачення про ненадання першої допомоги потерпілому. Втечу з місця ДТП він пояснив тим, що дуже злякався. Водночас звинувачення за статтею 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть), чоловік не визнав, оскільки, за його словами, пішохід раптово вийшов на проїжджу частину, тож можливості уникнути зіткнення в нього начебто не було.Родичі загиблого пішохода у суді розповіли, що після аварії обвинувачений на декілька днів втік з села, а коли повернувся, то заперечував свою причетність. За їхніми словами, він прийшов вибачитись лише через 52 дні після ДТП. Згодом він приходив вибачатись у присутності адвоката. «Від отримання від нього коштів відмовились, йому не пробачають, так як він, на їх думку, не розкаявся у вчиненому, втік з місця ДТП, не надавши допомогу <потерпілому>, не визнає свою вину, а, навпаки, старається уникнути покарання за вчинене», – зазначили у суді родичі загиблого.Суддявизнав чоловіка винним у порушенні двох статей ККУ: ч.2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть) і ч.1 ст. 135 (залишення в небезпеці) та призначив йому шість років ув'язнення. Крім того, чоловік не матиме права керувати будь-яким транспортом протягом трьох років.Родичам загиблого чоловік повинен заплатити 250 тис. грн морального відшкодування. Крім того, він заплатить в дохід держави 41 тис. грн за проведені експертизи. Вирок можна оскаржити в апеляційному суді протягом 30 днів.

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