У Луцьку горів спорткомплекс «Лідер». ВІДЕО
Сьогодні, 15:00
Пожежа сталася 23 січня в спортивному комплексі «Лідер» у Луцьку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Загоряння сталося на першому поверсі приміщення спортивного комплексу, що розташований на вулиці Писаревського, 1.
На місці працюють два екіпажі рятувальників. Станом на 14.30 загоряння майже повністю вдалося ліквідувати.
Згідно з попередньою інформацією, під час пожежі ніхто не постраждав.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.
Загоряння сталося на першому поверсі приміщення спортивного комплексу, що розташований на вулиці Писаревського, 1.
На місці працюють два екіпажі рятувальників. Станом на 14.30 загоряння майже повністю вдалося ліквідувати.
Згідно з попередньою інформацією, під час пожежі ніхто не постраждав.
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