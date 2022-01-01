У Луцьку горів спорткомплекс «Лідер». ВІДЕО





Про це Інформаційному агентству



Загоряння сталося на першому поверсі приміщення спортивного комплексу, що розташований на вулиці Писаревського, 1.



На місці працюють два екіпажі рятувальників. Станом на 14.30 загоряння майже повністю вдалося ліквідувати.



Згідно з попередньою інформацією, під час пожежі ніхто не постраждав.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежа сталася 23 січня в спортивному комплексі «Лідер» у Луцьку.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Загоряння сталося на першому поверсі приміщення спортивного комплексу, що розташований на вулиці Писаревського, 1.На місці працюють два екіпажі рятувальників. Станом на 14.30 загоряння майже повністю вдалося ліквідувати.Згідно з попередньою інформацією, під час пожежі ніхто не постраждав.

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