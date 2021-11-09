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Волиняни передали допомогу воїнам на Схід. ФОТО

Волиняни передали допомогу воїнам на Схід. ФОТО
Ковельчани зібрали подарунки українським воїнам, які зараз воюють на Сході.

Про це інформує сайт Ковельради.

Учні та вчителі шкіл міста, вихователі та вихованці дитсадків приносили різноманітні смаколики, консервовані продукти. І маленькі, і дорослі писали листи воїнам, дякували за спокій, мирне небо.

Працівники ж виконкому, підприємці Наталія Фалько та Світлана Оксенюк придбали фрукти, овочі, солодощі.
Волиняни передали допомогу воїнам на Схід. ФОТО

Волонтер, депутат міської ради Валерій Черняков разом зі своїми друзями доправив усе зібране на Схід.

А нещодавно отримали світлини від Валерія Чернякова з Авдіївки.
Волиняни передали допомогу воїнам на Схід. ФОТО

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Теги: Схід, воїни, допомога, Ковель
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