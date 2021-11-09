Волиняни передали допомогу воїнам на Схід. ФОТО
Сьогодні, 05:11
Ковельчани зібрали подарунки українським воїнам, які зараз воюють на Сході.
Про це інформує сайт Ковельради.
Учні та вчителі шкіл міста, вихователі та вихованці дитсадків приносили різноманітні смаколики, консервовані продукти. І маленькі, і дорослі писали листи воїнам, дякували за спокій, мирне небо.
Працівники ж виконкому, підприємці Наталія Фалько та Світлана Оксенюк придбали фрукти, овочі, солодощі.
Волонтер, депутат міської ради Валерій Черняков разом зі своїми друзями доправив усе зібране на Схід.
А нещодавно отримали світлини від Валерія Чернякова з Авдіївки.
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Про це інформує сайт Ковельради.
Учні та вчителі шкіл міста, вихователі та вихованці дитсадків приносили різноманітні смаколики, консервовані продукти. І маленькі, і дорослі писали листи воїнам, дякували за спокій, мирне небо.
Працівники ж виконкому, підприємці Наталія Фалько та Світлана Оксенюк придбали фрукти, овочі, солодощі.
Волонтер, депутат міської ради Валерій Черняков разом зі своїми друзями доправив усе зібране на Схід.
А нещодавно отримали світлини від Валерія Чернякова з Авдіївки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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