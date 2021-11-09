Волиняни передали допомогу воїнам на Схід. ФОТО





Про це інформує сайт Ковельради.



Учні та вчителі шкіл міста, вихователі та вихованці дитсадків приносили різноманітні смаколики, консервовані продукти. І маленькі, і дорослі писали листи воїнам, дякували за спокій, мирне небо.



Працівники ж виконкому, підприємці Наталія Фалько та Світлана Оксенюк придбали фрукти, овочі, солодощі.



Волонтер, депутат міської ради Валерій Черняков разом зі своїми друзями доправив усе зібране на Схід.



А нещодавно отримали світлини від Валерія Чернякова з Авдіївки.

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