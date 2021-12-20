Мережу замінили, а яму – не залатали: у Луцьку скаржаться на комунальників. ВІДЕО





Про це пише



Комунальники рятували людей від морозу. Тепло до їхніх будинків, як відомо, подається від котельні по підземних комунікаціях. І коли ті зношуються, єдиний варіант до них дістатися – рити яму. Роботи закінчуються – яму засипають.



“Були там витоки на початку опалювального сезону, а також у грудні. Ми там працювали, виконували замінні роботи. Різали асфальт на проїжджій частині, ліквідовували витік. І дійсно деякий час там не було відновлено благоустрій”, – каже речник ДКП “Луцьктепло” Антон Безносиков.



Нині, додає, працівники зробили на ділянці підсипку щебенем та піском, аби люди могли безпечно пересуватись. Обіцяють найближчим часом поставити там попереджувальні знаки. А сама яма в такому стані лишиться до весни, коли будуть сприятливі погодні умови, аби відновити асфальтне покриття.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучани з будинків на Конякіна – Карбишева нарікають на яму, у них у дворі два тижні тому вирили комунальники. Копали, щоб замінити тепломережі. Після робіт яму засипали, але асфальту на тому місці – так і нема. На чиновницькій мові це зветься “не відновили благоустрій”.Про це пише 12 канал Комунальники рятували людей від морозу. Тепло до їхніх будинків, як відомо, подається від котельні по підземних комунікаціях. І коли ті зношуються, єдиний варіант до них дістатися – рити яму. Роботи закінчуються – яму засипають.“Були там витоки на початку опалювального сезону, а також у грудні. Ми там працювали, виконували замінні роботи. Різали асфальт на проїжджій частині, ліквідовували витік. І дійсно деякий час там не було відновлено благоустрій”, – каже речник ДКП “Луцьктепло” Антон Безносиков.Нині, додає, працівники зробили на ділянці підсипку щебенем та піском, аби люди могли безпечно пересуватись. Обіцяють найближчим часом поставити там попереджувальні знаки. А сама яма в такому стані лишиться до весни, коли будуть сприятливі погодні умови, аби відновити асфальтне покриття.

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