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Мережу замінили, а яму – не залатали: у Луцьку скаржаться на комунальників. ВІДЕО

Мережу замінили, а яму – не залатали: у Луцьку скаржаться на комунальників. ВІДЕО
Лучани з будинків на Конякіна – Карбишева нарікають на яму, у них у дворі два тижні тому вирили комунальники. Копали, щоб замінити тепломережі. Після робіт яму засипали, але асфальту на тому місці – так і нема. На чиновницькій мові це зветься “не відновили благоустрій”.

Про це пише 12 канал.

Комунальники рятували людей від морозу. Тепло до їхніх будинків, як відомо, подається від котельні по підземних комунікаціях. І коли ті зношуються, єдиний варіант до них дістатися – рити яму. Роботи закінчуються – яму засипають.

“Були там витоки на початку опалювального сезону, а також у грудні. Ми там працювали, виконували замінні роботи. Різали асфальт на проїжджій частині, ліквідовували витік. І дійсно деякий час там не було відновлено благоустрій”, – каже речник ДКП “Луцьктепло” Антон Безносиков.

Нині, додає, працівники зробили на ділянці підсипку щебенем та піском, аби люди могли безпечно пересуватись. Обіцяють найближчим часом поставити там попереджувальні знаки. А сама яма в такому стані лишиться до весни, коли будуть сприятливі погодні умови, аби відновити асфальтне покриття.

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Теги: Луцьк, комунальники, яма
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