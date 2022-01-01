На Волині загорілася господарська споруда
Сьогодні, 13:55
Рятувальники ліквідували пожежу у селі Воля Ковельська.
Про це повідомили у ДСНС Волині.
5 лютого о 08:10 виникла пожежа в господарчій споруді мешканця села Воля Ковельська.
На виклик виїхали працівники 4 та 19 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області.
Пожежу ліквідовано о 08:57.
Вогнем знищено 50% господарчої споруди (частина дерев’яних стін, покрівлі), пошкоджено господарчий інструмент, інвентар).
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
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Про це повідомили у ДСНС Волині.
5 лютого о 08:10 виникла пожежа в господарчій споруді мешканця села Воля Ковельська.
На виклик виїхали працівники 4 та 19 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області.
Пожежу ліквідовано о 08:57.
Вогнем знищено 50% господарчої споруди (частина дерев’яних стін, покрівлі), пошкоджено господарчий інструмент, інвентар).
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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