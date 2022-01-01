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На Волині загорілася господарська споруда

На Волині загорілася господарська споруда
Рятувальники ліквідували пожежу у селі Воля Ковельська.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

5 лютого о 08:10 виникла пожежа в господарчій споруді мешканця села Воля Ковельська.

На виклик виїхали працівники 4 та 19 ДПРЧ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Волинській області.

Пожежу ліквідовано о 08:57.

Вогнем знищено 50% господарчої споруди (частина дерев’яних стін, покрівлі), пошкоджено господарчий інструмент, інвентар).

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем.
На Волині загорілася господарська споруда

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Теги: пожежа, Волинь
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