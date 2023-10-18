Росія здійснила масований обстріл залізниці: вокзал у Дніпрі не працює
Сьогодні, 09:00
Росіяни обстріляли залізничний вокзал у Дніпрі.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога", – йдеться в повідомленні.
На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється.
Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро, тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове.
Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:
- №38 Київ – Запоріжжя
- №80 Львів – Дніпро
- №120 Київ – Запоріжжя.
Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд.
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Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
"Ворог здійснив цілеспрямований масований обстріл цивільних інфраструктурних об’єктів Укрзалізниці в Дніпрі та області. Є поранені серед залізничників, їм надається медична допомога", – йдеться в повідомленні.
На пошкоджених об’єктах працюють рятувальники, інформація про загиблих уточнюється.
Поїзди далекого сполучення та приміські наразі не курсують до станції Дніпро, тимчасово кінцевими зупинками є Нижньодніпровськ та Горяїнове.
Затримуються на прибуття до Дніпра наступні поїзди, висадка для них проходитиме на станції Горяїнове:
- №38 Київ – Запоріжжя
- №80 Львів – Дніпро
- №120 Київ – Запоріжжя.
Після висадки пасажирів на станції Горяїнове поїзди, що курсують до Запоріжжя, прямуватимуть туди в обʼїзд.
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