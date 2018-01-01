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Викрадене у Рожищі авто знайшли та повернули власнику

Викрадене у Рожищі авто знайшли та повернули власнику
Автомобіль, котрий нещодавно викрали у Рожищі, знайшли.

Про це повідомляє «Район. Рожище».

Нагадаємо, у ніч з 9 на 10 лютого, невстановлена особа перебуваючи у місті Рожище незаконно заволоділа автомобілем марки ВАЗ 2103 синього кольору, який знаходився поблизу будинку № 67 по вул. Незалежності. Автомобіль вдалося знайти.

Нині працівники поліції проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб зловмисників, які викрали транспортний засіб.

Поліція дякує небайдужим громадянам за співпрацю.


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Теги: крадіжка, Волинь, Рожище, кримінал
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