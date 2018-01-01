Викрадене у Рожищі авто знайшли та повернули власнику
Сьогодні, 12:36
Автомобіль, котрий нещодавно викрали у Рожищі, знайшли.
Про це повідомляє «Район. Рожище».
Нагадаємо, у ніч з 9 на 10 лютого, невстановлена особа перебуваючи у місті Рожище незаконно заволоділа автомобілем марки ВАЗ 2103 синього кольору, який знаходився поблизу будинку № 67 по вул. Незалежності. Автомобіль вдалося знайти.
Нині працівники поліції проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб зловмисників, які викрали транспортний засіб.
Поліція дякує небайдужим громадянам за співпрацю.
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Про це повідомляє «Район. Рожище».
Нагадаємо, у ніч з 9 на 10 лютого, невстановлена особа перебуваючи у місті Рожище незаконно заволоділа автомобілем марки ВАЗ 2103 синього кольору, який знаходився поблизу будинку № 67 по вул. Незалежності. Автомобіль вдалося знайти.
Нині працівники поліції проводять слідчі та розшукові заходи з метою встановлення осіб зловмисників, які викрали транспортний засіб.
Поліція дякує небайдужим громадянам за співпрацю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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