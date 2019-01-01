Як лучанам із е-квитком повернути гроші за проїзд, якщо їх зняло помилково
Сьогодні, 18:41
Розповіли, як повернути гроші за проїзд у Луцьку, якщо автоматизована система оплати дала збій.
Про це інформує Конкурент.
Нагадаємо, електронні квитки у Луцьку вже отримали 25 тисяч пільговиків. Ще 35 тисяч лучан придбали неперсоніфіковані картки.
«Якщо зафіксували випадок, що десь помилково знялися кошти, то на картці є телефон зв’язку з оператором, тож варто дзвонити за цим телефоном, повідомляти і це виправлять. Оператор у автоматичному режимі буде повертати кошти, якщо вони були зняті безпідставно. По конкрентних випадках все бачать на комп’ютері», – повідомив начальник управління транспорту і зв’язку Луцькради Володимир Степанов.
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Про це інформує Конкурент.
Нагадаємо, електронні квитки у Луцьку вже отримали 25 тисяч пільговиків. Ще 35 тисяч лучан придбали неперсоніфіковані картки.
«Якщо зафіксували випадок, що десь помилково знялися кошти, то на картці є телефон зв’язку з оператором, тож варто дзвонити за цим телефоном, повідомляти і це виправлять. Оператор у автоматичному режимі буде повертати кошти, якщо вони були зняті безпідставно. По конкрентних випадках все бачать на комп’ютері», – повідомив начальник управління транспорту і зв’язку Луцькради Володимир Степанов.
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