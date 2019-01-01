Як лучанам із е-квитком повернути гроші за проїзд, якщо їх зняло помилково





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Нагадаємо,



«Якщо зафіксували випадок, що десь помилково знялися кошти, то на картці є телефон зв’язку з оператором, тож варто дзвонити за цим телефоном, повідомляти і це виправлять. Оператор у автоматичному режимі буде повертати кошти, якщо вони були зняті безпідставно. По конкрентних випадках все бачать на комп’ютері», – повідомив начальник управління транспорту і зв’язку Луцькради Володимир Степанов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, як повернути гроші за проїзд у Луцьку, якщо автоматизована система оплати дала збій.Про це інформує Конкурент Нагадаємо, електронні квитки у Луцьку вже отримали 25 тисяч пільговиків . Ще 35 тисяч лучан придбали неперсоніфіковані картки.«Якщо зафіксували випадок, що десь помилково знялися кошти, то на картці є телефон зв’язку з оператором, тож варто дзвонити за цим телефоном, повідомляти і це виправлять. Оператор у автоматичному режимі буде повертати кошти, якщо вони були зняті безпідставно. По конкрентних випадках все бачать на комп’ютері», – повідомив начальник управління транспорту і зв’язку Луцькради

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