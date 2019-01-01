вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині далекобійники перекрили трасу: протестують через черги на «Ягодині». ФОТО

На Волині далекобійники перекрили трасу: протестують через черги на «Ягодині». ФОТО
У селі Коцюри Любомльського району далекобійники перекрили автотрасу в напрямку Ягодина. Водіям увірвався терпець. Вони чекають перетину кордону вже чотири доби.

Про це йдеться на сторінці «Нашого життя» у Facebook.

Черга вантажівок у понеділок простягнулася від кордону аж до поліцейського поста у Любомлі. Водії стоять у черзі без жодних зручностей, немає де навіть купити питної води.

«Представники митниці говорять, що можуть пропускають по 600 вантажівок за добу. Ми по електронних реєстрах бачимо, що такої кількості машин вони не пропускають. В той же час нам повідомили, що польська сторона може приймати до 250 вантажівок. Вже більше двох годин ми вимагаємо зустрічі з представниками митниці, проте нас поки ігнорують», - коментують ситуацію далекобійники.

До мітингарів приїхали поспілкуватися голова Любомльської райдержадміністрації Олександр Устименко із заступником Олександром Герасимчуком.

Близько 16:30 до далекобійників приїхав т.в.о. начальника Ягодинської митниці Сергій Ткачук. Наразі відбувається спілкування з водіями.

На Волині далекобійники перекрили трасу: протестують через черги на «Ягодині». ФОТО
На Волині далекобійники перекрили трасу: протестують через черги на «Ягодині». ФОТО
На Волині далекобійники перекрили трасу: протестують через черги на «Ягодині». ФОТО
На Волині далекобійники перекрили трасу: протестують через черги на «Ягодині». ФОТО
На Волині далекобійники перекрили трасу: протестують через черги на «Ягодині». ФОТО
На Волині далекобійники перекрили трасу: протестують через черги на «Ягодині». ФОТО
На Волині далекобійники перекрили трасу: протестують через черги на «Ягодині». ФОТО
На Волині далекобійники перекрили трасу: протестують через черги на «Ягодині». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ягодин, черги, протести, далекобійники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинян ошукали на сайті «Авторіа»
Сьогодні, 18:00
Волинянину, який викрав у бабусі 30 гривень, «світить» 8 років тюрми
Сьогодні, 17:51
На Волині далекобійники перекрили трасу: протестують через черги на «Ягодині». ФОТО
Сьогодні, 17:33
У Луцьку зловили продавчиню, яка торгувала алкоголем вночі
Сьогодні, 17:16
У Луцьку активісти влаштують мирний пікет перед концертом Серьоги
Сьогодні, 16:55
Схожі новини
На «Ягодині» знову – величезна черга з вантажівок На «Ягодині» знову – величезна черга з вантажівок
Сьогодні, 12:05
Біля «Ягодина» немає належних санітарних умов для далекобійників. ВІДЕО Біля «Ягодина» немає належних санітарних умов для далекобійників. ВІДЕО
07 вересень, 04:30
На травневі свята передбачають черги на «Ягодині»: як не потрапити в пастку На травневі свята передбачають черги на «Ягодині»: як не потрапити в пастку
18 квітень, 16:07
У чергах на «Ягодині» стоїть величезна кількість вантажівок У чергах на «Ягодині» стоїть величезна кількість вантажівок
16 січень, 10:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян ошукали на сайті «Авторіа»
Сьогодні, 18:00
 0
Волинянину, який викрав у бабусі 30 гривень, «світить» 8 років тюрми
Сьогодні, 17:51
 0
На Волині далекобійники перекрили трасу: протестують через черги на «Ягодині». ФОТО
Сьогодні, 17:33
 0
У Луцьку зловили продавчиню, яка торгувала алкоголем вночі
Сьогодні, 17:16
 0
У Луцьку активісти влаштують мирний пікет перед концертом Серьоги
Сьогодні, 16:55
 0
Медіа
відео
1/8