На Волині далекобійники перекрили трасу: протестують через черги на «Ягодині». ФОТО
Сьогодні, 17:33
У селі Коцюри Любомльського району далекобійники перекрили автотрасу в напрямку Ягодина. Водіям увірвався терпець. Вони чекають перетину кордону вже чотири доби.
Про це йдеться на сторінці «Нашого життя» у Facebook.
Черга вантажівок у понеділок простягнулася від кордону аж до поліцейського поста у Любомлі. Водії стоять у черзі без жодних зручностей, немає де навіть купити питної води.
«Представники митниці говорять, що можуть пропускають по 600 вантажівок за добу. Ми по електронних реєстрах бачимо, що такої кількості машин вони не пропускають. В той же час нам повідомили, що польська сторона може приймати до 250 вантажівок. Вже більше двох годин ми вимагаємо зустрічі з представниками митниці, проте нас поки ігнорують», - коментують ситуацію далекобійники.
До мітингарів приїхали поспілкуватися голова Любомльської райдержадміністрації Олександр Устименко із заступником Олександром Герасимчуком.
Близько 16:30 до далекобійників приїхав т.в.о. начальника Ягодинської митниці Сергій Ткачук. Наразі відбувається спілкування з водіями.
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Про це йдеться на сторінці «Нашого життя» у Facebook.
Черга вантажівок у понеділок простягнулася від кордону аж до поліцейського поста у Любомлі. Водії стоять у черзі без жодних зручностей, немає де навіть купити питної води.
«Представники митниці говорять, що можуть пропускають по 600 вантажівок за добу. Ми по електронних реєстрах бачимо, що такої кількості машин вони не пропускають. В той же час нам повідомили, що польська сторона може приймати до 250 вантажівок. Вже більше двох годин ми вимагаємо зустрічі з представниками митниці, проте нас поки ігнорують», - коментують ситуацію далекобійники.
До мітингарів приїхали поспілкуватися голова Любомльської райдержадміністрації Олександр Устименко із заступником Олександром Герасимчуком.
Близько 16:30 до далекобійників приїхав т.в.о. начальника Ягодинської митниці Сергій Ткачук. Наразі відбувається спілкування з водіями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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