Коронавірус: деяким містам можуть не дозволити приймати матчі Євро-2020





Союз європейських футбольних асоціацій у терміновому порядку розглядає можливість перенесення матчів фінальної частини Євро-2020 через коронавірус, повідомляє



Як відомо, раніше атверджено 12 міст, які прийматимуть поєдинки континентальної першості, УЄФА може їх скоротити до 10-ти. Найризикованішими містами в організації вважають Мюнхен, Рим та Лондон, де відбудеться фінальний двобій турніру.



Нагадаємо, на груповому етапі збірна України проводитиме свої ігри у Амстердамі та Бухаресті. Євро-2020 стартує вже 12 червня.

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