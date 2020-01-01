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Коронавірус: деяким містам можуть не дозволити приймати матчі Євро-2020

Коронавірус: деяким містам можуть не дозволити приймати матчі Євро-2020
Коронавірус продовжує вносити деструктив у світ європейського футболу.

Союз європейських футбольних асоціацій у терміновому порядку розглядає можливість перенесення матчів фінальної частини Євро-2020 через коронавірус, повідомляє Футбол24.

Як відомо, раніше атверджено 12 міст, які прийматимуть поєдинки континентальної першості, УЄФА може їх скоротити до 10-ти. Найризикованішими містами в організації вважають Мюнхен, Рим та Лондон, де відбудеться фінальний двобій турніру.

Нагадаємо, на груповому етапі збірна України проводитиме свої ігри у Амстердамі та Бухаресті. Євро-2020 стартує вже 12 червня.

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Теги: футбол, Євро-202
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