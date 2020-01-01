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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

«ПортCity» у Луцьку закривають на карантин

«ПортCity» у Луцьку закривають на карантин
ТРЦ «ПортCity» дотримуючись рішення Луцької міської ради тимчасово припиняє свою роботу з вівторка, 17 березня.

Про це пишуть на сторінці розважального центру у фейсбуці.

«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності. Ваша безпека — найголовніше, тож будьте свідомими та бережіть власне здоров'я!

Ми обов'язково повідомимо вас про відновлення роботи ТРЦ на наших сторінках у соціальних мережах.

Гіпермаркет "Там Там Сімейні традиції" та аптека "Сальве" працюватиме за звичним графіком», - йдеться у дописі.

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Теги: портсіті, карантин
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