«ПортCity» у Луцьку закривають на карантин
Сьогодні, 06:06
ТРЦ «ПортCity» дотримуючись рішення Луцької міської ради тимчасово припиняє свою роботу з вівторка, 17 березня.
Про це пишуть на сторінці розважального центру у фейсбуці.
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності. Ваша безпека — найголовніше, тож будьте свідомими та бережіть власне здоров'я!
Ми обов'язково повідомимо вас про відновлення роботи ТРЦ на наших сторінках у соціальних мережах.
Гіпермаркет "Там Там Сімейні традиції" та аптека "Сальве" працюватиме за звичним графіком», - йдеться у дописі.
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Про це пишуть на сторінці розважального центру у фейсбуці.
«Дякуємо за розуміння та просимо вибачення за тимчасові незручності. Ваша безпека — найголовніше, тож будьте свідомими та бережіть власне здоров'я!
Ми обов'язково повідомимо вас про відновлення роботи ТРЦ на наших сторінках у соціальних мережах.
Гіпермаркет "Там Там Сімейні традиції" та аптека "Сальве" працюватиме за звичним графіком», - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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