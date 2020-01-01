Волинські рятувальники продовжують допомагати українцям, які застрягли на польському кордоні
Сьогодні, 13:05
Волинські рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам України на пункті пропуску «Дорогуськ–Ягодин» для повернення їх додому з українсько-польського кордону.
Про це повідомляє Управління ДСНС у Волинській області.
Станом на 12:00 годину 18 березня автобусом рятувальників транспортовані 741 громадянин.
Поблизу пункту пропуску на території України продовжує працювати пункт життєзабезпечення Управління ДСНС України у Волинській області для надання допомоги громадянам.
Вимог правил безпеки дотримано. Працівники ДСНС працюють в засобах індивідуального захисту. Робота рятувальників для надання допомоги громадянам на пункті пропуску продовжується.
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Про це повідомляє Управління ДСНС у Волинській області.
Станом на 12:00 годину 18 березня автобусом рятувальників транспортовані 741 громадянин.
Поблизу пункту пропуску на території України продовжує працювати пункт життєзабезпечення Управління ДСНС України у Волинській області для надання допомоги громадянам.
Вимог правил безпеки дотримано. Працівники ДСНС працюють в засобах індивідуального захисту. Робота рятувальників для надання допомоги громадянам на пункті пропуску продовжується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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