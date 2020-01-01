Волинські рятувальники продовжують допомагати українцям, які застрягли на польському кордоні





Про це



Станом на 12:00 годину 18 березня автобусом рятувальників транспортовані 741 громадянин.



Поблизу пункту пропуску на території України продовжує працювати пункт життєзабезпечення Управління ДСНС України у Волинській області для надання допомоги громадянам.



Вимог правил безпеки дотримано. Працівники ДСНС працюють в засобах індивідуального захисту. Робота рятувальників для надання допомоги громадянам на пункті пропуску продовжується.

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