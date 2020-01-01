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Волинські рятувальники продовжують допомагати українцям, які застрягли на польському кордоні

Волинські рятувальники продовжують допомагати українцям, які застрягли на польському кордоні
Волинські рятувальники продовжують надавати допомогу громадянам України на пункті пропуску «Дорогуськ–Ягодин» для повернення їх додому з українсько-польського кордону.

Про це повідомляє Управління ДСНС у Волинській області.

Станом на 12:00 годину 18 березня автобусом рятувальників транспортовані 741 громадянин.

Поблизу пункту пропуску на території України продовжує працювати пункт життєзабезпечення Управління ДСНС України у Волинській області для надання допомоги громадянам.

Вимог правил безпеки дотримано. Працівники ДСНС працюють в засобах індивідуального захисту. Робота рятувальників для надання допомоги громадянам на пункті пропуску продовжується.

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Теги: волинські рятувальники, коронавірус, польський кордон
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