В Україні одужав перший пацієнт із коронавірусом. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 12:12
Чоловік із Чернівців, у якого вперше в Україні діагностували захворювання коронавірусною інфекцією Covid-19, одужав.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.
"Найперше, ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту із Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус, і він вдруге показав негативний результат. А отже, можемо констатувати офіційно - в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу", - заявив президент України.
Також Зеленський додав, що чоловіка сьогодні вже виписують із лікарні, і він повертається додому.
"Я вітаю і його особисто, і всю нашу країну. Це найприємніша звістка за останні дні", - підрезюмував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.
Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
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Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.
"Найперше, ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту із Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус, і він вдруге показав негативний результат. А отже, можемо констатувати офіційно - в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу", - заявив президент України.
Також Зеленський додав, що чоловіка сьогодні вже виписують із лікарні, і він повертається додому.
"Я вітаю і його особисто, і всю нашу країну. Це найприємніша звістка за останні дні", - підрезюмував Володимир Зеленський.
Нагадаємо, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.
Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.
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