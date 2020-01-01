В Україні одужав перший пацієнт із коронавірусом. ОФІЦІЙНО





Про це Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.



"Найперше, ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту із Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус, і він вдруге показав негативний результат. А отже, можемо констатувати офіційно - в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу", - заявив президент України.



Також Зеленський додав, що чоловіка сьогодні вже виписують із лікарні, і він повертається додому.



"Я вітаю і його особисто, і всю нашу країну. Це найприємніша звістка за останні дні", - підрезюмував Володимир Зеленський.



Нагадаємо,



Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік із Чернівців, у якого вперше в Україні діагностували захворювання коронавірусною інфекцією Covid-19, одужав.Про це повідомив президент Україниу традиційному відеозверненні."Найперше, ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту із Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус, і він вдруге показав негативний результат. А отже, можемо констатувати офіційно - в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу", - заявив президент України.Також Зеленський додав, що чоловіка сьогодні вже виписують із лікарні, і він повертається додому."Я вітаю і його особисто, і всю нашу країну. Це найприємніша звістка за останні дні", - підрезюмував Володимир Зеленський.Нагадаємо, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.Станом на 20підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

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