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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні одужав перший пацієнт із коронавірусом. ОФІЦІЙНО

В Україні одужав перший пацієнт із коронавірусом. ОФІЦІЙНО
Чоловік із Чернівців, у якого вперше в Україні діагностували захворювання коронавірусною інфекцією Covid-19, одужав.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у традиційному відеозверненні.

"Найперше, ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту із Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус, і він вдруге показав негативний результат. А отже, можемо констатувати офіційно - в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу", - заявив президент України.

Також Зеленський додав, що чоловіка сьогодні вже виписують із лікарні, і він повертається додому.

"Я вітаю і його особисто, і всю нашу країну. Це найприємніша звістка за останні дні", - підрезюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок зараження коронавірусом.

Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.


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Теги: перший пацієнт, коронавірус, офіційно
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