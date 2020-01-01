На Волині експрес-тести виявили коронавірус у двох людей, чекають остаточних результатів з Києва

Розповіли про ситуацію із запобіганням поширення коронавірусу на території Волині станом на понеділок, 23 березня. Про це йшлося під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїзауважила, що станом на 12:37 23 березня у жодного пацієнта в області не підтвердили коронавірусу. Проте очікують остаточні результати двох пацієнтів, у яких експрес-тести у Луцьку показали позитивний результат.Нагадаємо, у суботу, 22 березня,у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік є співзасносником відомого на Волині підприємства, приїхав з відпочинку у Франції і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту. Наразі аналізи чоловіка відправили на полімеразну ланцюгову реакцію у Київ, що дасть остаточні результати.За інформацією видання, експрес-тест показав інфікування коронавірусом і у іншого співзасновника цього ж підприємства, який був разом з колегою на відпочинку. Наразі очікують результатів зі столичної лаболаторії.В ОДА зауважують, що нині у Волинській області є 11 осіб із підозрою на COVID-19.