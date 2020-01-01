На Волині експрес-тести виявили коронавірус у двох людей, чекають остаточних результатів з Києва
Сьогодні, 13:03
Розповіли про ситуацію із запобіганням поширення коронавірусу на території Волині станом на понеділок, 23 березня. Про це йшлося під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що станом на 12:37 23 березня у жодного пацієнта в області не підтвердили коронавірусу. Проте очікують остаточні результати двох пацієнтів, у яких експрес-тести у Луцьку показали позитивний результат.
Нагадаємо, у суботу, 22 березня, стало відомо про перший випадок виявлення захворювання на COVID-19 у Луцьку експрес-тестом у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік є співзасносником відомого на Волині підприємства, приїхав з відпочинку у Франції і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.
Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту. Наразі аналізи чоловіка відправили на полімеразну ланцюгову реакцію у Київ, що дасть остаточні результати.
За інформацією видання, експрес-тест показав інфікування коронавірусом і у іншого співзасновника цього ж підприємства, який був разом з колегою на відпочинку. Наразі очікують результатів зі столичної лаболаторії.
В ОДА зауважують, що нині у Волинській області є 11 осіб із підозрою на COVID-19.
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Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак зауважила, що станом на 12:37 23 березня у жодного пацієнта в області не підтвердили коронавірусу. Проте очікують остаточні результати двох пацієнтів, у яких експрес-тести у Луцьку показали позитивний результат.
Нагадаємо, у суботу, 22 березня, стало відомо про перший випадок виявлення захворювання на COVID-19 у Луцьку експрес-тестом у мешканця села Липини Луцького району. Чоловік є співзасносником відомого на Волині підприємства, приїхав з відпочинку у Франції і мав відповідні для коронавірусної інфекції симптоми.
Деякий час він перебував на самоізоляції, згодом відчув симптоми та здав матеріали для тесту. Наразі аналізи чоловіка відправили на полімеразну ланцюгову реакцію у Київ, що дасть остаточні результати.
За інформацією видання, експрес-тест показав інфікування коронавірусом і у іншого співзасновника цього ж підприємства, який був разом з колегою на відпочинку. Наразі очікують результатів зі столичної лаболаторії.
В ОДА зауважують, що нині у Волинській області є 11 осіб із підозрою на COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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