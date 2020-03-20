Голова облради розповіла, що зробили на Волині для боротьби з коронавірусом

Ірина Вахович розповіла, що вдалося зробити в області задля виникнення та запобігання коронавірусної інфекції.



Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.



Так, станом на 24 березня вдалося реалізувати:



"1. Встановлено карантин задля попередження поширення СОVID -19.

2. Координує роботу боротьби з коронавірусом в області народний депутат Ігор Палиця. А це серйозно.

3. При ОДА створено і працює Волинський регіональний оперативний штаб. Керує штабом голова ОДА Погуляйко Юрій Михайлович. І це серйозно.

4. Акумульовані кошти бюджетів на засоби захисту, ліки та медобладнання для медичних закладів, швидкої, прикордонників, патрульних, ін. (60 млн грн обласного бюджету, 60 млн грн – бюджету м.Луцьк, підключено бюджети районів, ОТГ, міст).

5. Фінансова підтримка бізнесу неоціненна (Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» – 20 млн.грн,; «Фонд 2014» - кисень, захисні костюми, інше обладнання; Діброва В.Г. – 1,2 млн.грн – кисневі концентратори; фірма Глорія (Гнатюк В.) - металоконструкціі, маски; забудовник А.Розумовський – маски; інші).

6. Визначено опорні медичні заклади для надання допомоги, здійснюється їх підготовка, переоснащення (19 закладів в області на більше 5 тис. ліжко-місць). Обласна інфекційна лікарня налагодила подання кисню (однак на перспективу залишається потреба кисневої станції), обласна клінічна лікарня здійснює масштабну підготовку відділення у Боголюбах (в т.ч. забезпечено подачу кисню, встановлено апарати ШВЛ).

7. У наявності уже на Волині тестові системи для виявлення вірусу, які буде розподілено між обласними та базовими районними/міськими закладами охорони здоров’я.

8. Проводиться дезінфекція громадських місць, підїздів, тротуарів, вулиць (м.Луцьк з 21.03.2020 р., м.Володимир-Волинський – з 24.03.2020 р, м.Нововолинськ – з 20.03.2020, м. Ковель – планується)

9. Є турбота про соціально незахищених громадян щодо надання продуктових пакетів (Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», Nestlé, Волинська фондова компанія, ін.)

10. Володимир-Волинська швейна фабрика, інші підприємства переорієнтували свою діяльність на пошиття масок та інших захисних засобів, долучились і небайдужі громадяни (працюють у домашніх умовах).

11. І головне - люди стають відповідальними. Торгівля, інші послуги надаються за новими правилами", - йдеться у дописі.



Однак, вона зазначила, що через дефіцит на ринку залишається потреба у закупівлі захисних засобів, апаратів ШВЛ (в т.ч. для обласної інфекційної лікарні).



"Жодні кошти, засоби, лікарні не допоможуть, якщо люди не усвідомлять небезпеку. Залишайтесь вдома ! Бережіть себе, оточуючих і медиків!" - наголосила голова облради.



Станом на 24 березня

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