Голова облради розповіла, що зробили на Волині для боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 15:05
Голова Волинської облради Ірина Вахович розповіла, що вдалося зробити в області задля виникнення та запобігання коронавірусної інфекції.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Так, станом на 24 березня вдалося реалізувати:
"1. Встановлено карантин задля попередження поширення СОVID -19.
2. Координує роботу боротьби з коронавірусом в області народний депутат Ігор Палиця. А це серйозно.
3. При ОДА створено і працює Волинський регіональний оперативний штаб. Керує штабом голова ОДА Погуляйко Юрій Михайлович. І це серйозно.
4. Акумульовані кошти бюджетів на засоби захисту, ліки та медобладнання для медичних закладів, швидкої, прикордонників, патрульних, ін. (60 млн грн обласного бюджету, 60 млн грн – бюджету м.Луцьк, підключено бюджети районів, ОТГ, міст).
5. Фінансова підтримка бізнесу неоціненна (Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» – 20 млн.грн,; «Фонд 2014» - кисень, захисні костюми, інше обладнання; Діброва В.Г. – 1,2 млн.грн – кисневі концентратори; фірма Глорія (Гнатюк В.) - металоконструкціі, маски; забудовник А.Розумовський – маски; інші).
6. Визначено опорні медичні заклади для надання допомоги, здійснюється їх підготовка, переоснащення (19 закладів в області на більше 5 тис. ліжко-місць). Обласна інфекційна лікарня налагодила подання кисню (однак на перспективу залишається потреба кисневої станції), обласна клінічна лікарня здійснює масштабну підготовку відділення у Боголюбах (в т.ч. забезпечено подачу кисню, встановлено апарати ШВЛ).
7. У наявності уже на Волині тестові системи для виявлення вірусу, які буде розподілено між обласними та базовими районними/міськими закладами охорони здоров’я.
8. Проводиться дезінфекція громадських місць, підїздів, тротуарів, вулиць (м.Луцьк з 21.03.2020 р., м.Володимир-Волинський – з 24.03.2020 р, м.Нововолинськ – з 20.03.2020, м. Ковель – планується)
9. Є турбота про соціально незахищених громадян щодо надання продуктових пакетів (Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», Nestlé, Волинська фондова компанія, ін.)
10. Володимир-Волинська швейна фабрика, інші підприємства переорієнтували свою діяльність на пошиття масок та інших захисних засобів, долучились і небайдужі громадяни (працюють у домашніх умовах).
11. І головне - люди стають відповідальними. Торгівля, інші послуги надаються за новими правилами", - йдеться у дописі.
Однак, вона зазначила, що через дефіцит на ринку залишається потреба у закупівлі захисних засобів, апаратів ШВЛ (в т.ч. для обласної інфекційної лікарні).
"Жодні кошти, засоби, лікарні не допоможуть, якщо люди не усвідомлять небезпеку. Залишайтесь вдома ! Бережіть себе, оточуючих і медиків!" - наголосила голова облради.
Станом на 24 березня в Україні зафіксовано вже 97 підтверджених випадків хвороби COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Так, станом на 24 березня вдалося реалізувати:
"1. Встановлено карантин задля попередження поширення СОVID -19.
2. Координує роботу боротьби з коронавірусом в області народний депутат Ігор Палиця. А це серйозно.
3. При ОДА створено і працює Волинський регіональний оперативний штаб. Керує штабом голова ОДА Погуляйко Юрій Михайлович. І це серйозно.
4. Акумульовані кошти бюджетів на засоби захисту, ліки та медобладнання для медичних закладів, швидкої, прикордонників, патрульних, ін. (60 млн грн обласного бюджету, 60 млн грн – бюджету м.Луцьк, підключено бюджети районів, ОТГ, міст).
5. Фінансова підтримка бізнесу неоціненна (Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом» – 20 млн.грн,; «Фонд 2014» - кисень, захисні костюми, інше обладнання; Діброва В.Г. – 1,2 млн.грн – кисневі концентратори; фірма Глорія (Гнатюк В.) - металоконструкціі, маски; забудовник А.Розумовський – маски; інші).
6. Визначено опорні медичні заклади для надання допомоги, здійснюється їх підготовка, переоснащення (19 закладів в області на більше 5 тис. ліжко-місць). Обласна інфекційна лікарня налагодила подання кисню (однак на перспективу залишається потреба кисневої станції), обласна клінічна лікарня здійснює масштабну підготовку відділення у Боголюбах (в т.ч. забезпечено подачу кисню, встановлено апарати ШВЛ).
7. У наявності уже на Волині тестові системи для виявлення вірусу, які буде розподілено між обласними та базовими районними/міськими закладами охорони здоров’я.
8. Проводиться дезінфекція громадських місць, підїздів, тротуарів, вулиць (м.Луцьк з 21.03.2020 р., м.Володимир-Волинський – з 24.03.2020 р, м.Нововолинськ – з 20.03.2020, м. Ковель – планується)
9. Є турбота про соціально незахищених громадян щодо надання продуктових пакетів (Фонд Ігоря Палиці «Тільки разом», Nestlé, Волинська фондова компанія, ін.)
10. Володимир-Волинська швейна фабрика, інші підприємства переорієнтували свою діяльність на пошиття масок та інших захисних засобів, долучились і небайдужі громадяни (працюють у домашніх умовах).
11. І головне - люди стають відповідальними. Торгівля, інші послуги надаються за новими правилами", - йдеться у дописі.
Однак, вона зазначила, що через дефіцит на ринку залишається потреба у закупівлі захисних засобів, апаратів ШВЛ (в т.ч. для обласної інфекційної лікарні).
"Жодні кошти, засоби, лікарні не допоможуть, якщо люди не усвідомлять небезпеку. Залишайтесь вдома ! Бережіть себе, оточуючих і медиків!" - наголосила голова облради.
Станом на 24 березня в Україні зафіксовано вже 97 підтверджених випадків хвороби COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Останні новини
Голова облради розповіла, що зробили на Волині для боротьби з коронавірусом
Сьогодні, 15:05
Як зміцнити імунітет у час пандемії коронавірусу: поради відомого лікаря з Волині Валіхновського
Сьогодні, 14:41
На Волині директор психоневрологічного диспансеру незаконно виписувала своїй дочці премії
Сьогодні, 14:05
Медіа