На коронавірус перевіряють 5 волинян





Про це інформує Волинська ОДА.



Обидва випадки COVID 19 підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).



З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 5 осіб.



Зразки біологічного матеріалу направили на дослідженні у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» міста Київ для проведення лабораторних досліджень.



Нагадаємо, станом на 25 березня лабораторний центр повідомляв

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 10.00 26 березня на Волині зафіксували два випадки коронавірусної інфекції.Про це інформує Волинська ОДА.Обидва випадки COVID 19 підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 5 осіб.Зразки біологічного матеріалу направили на дослідженні у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» міста Київ для проведення лабораторних досліджень.Нагадаємо, станом на 25 березня лабораторний центр повідомляв про 12 підозр на коронавірус

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