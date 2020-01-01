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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На коронавірус перевіряють 5 волинян

На коронавірус перевіряють 5 волинян
Станом на 10.00 26 березня на Волині зафіксували два випадки коронавірусної інфекції.

Про це інформує Волинська ОДА.

Обидва випадки COVID 19 підтверджені методом полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР).

З підозрою на коронавірусну інфекцію в області – 5 осіб.

Зразки біологічного матеріалу направили на дослідженні у референс-лабораторії ДУ «ЦГЗ МОЗ України» міста Київ для проведення лабораторних досліджень.

Нагадаємо, станом на 25 березня лабораторний центр повідомляв про 12 підозр на коронавірус.

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Теги: коронавірус
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