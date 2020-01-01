В аптеках Волині з'явились медичні маски і експрес-тести: скільки коштує дефіцитний товар
Сьогодні, 17:40
В аптечну мережу державного виробничо-торговельного підприємства “Волиньфармпостач” завезли 30 000 медичних масок. Також у мережі за останні дні надійшло майже 8000 респіраторів.
Про це Суспільному розповів керівник підприємства Михайло Півнюк.
З його слів, маски, які раніше коштували від однієї гривні, нині вартують 17. Респіратори з 56-ти здорожчали до 80-ти.
Зі слів Михайла Півнюка, в мережу надійшло 200 експрес-тестів на коронавірус. Це ті, що можуть використовуватися в лікарнях. Частину відправили до трьох волинських медзакладів.
Чи є попит на антисептики і захисні рукавиці – коментує так: “Скажемо так: поки маємо. З рукавичкою є друга проблема – це вичерпані фактично ті запаси, які були ввезені в Україну. Це рукавичка типу нітрилова, латексна. Щось виробляється в Україні, але значна частина ввозиться з різних країн. Що стосується дезінфікуючих – проблема є в тому, що промисловість сьогодні не може індивідуальні, спрейного типу, упаковки самої не вистачає. Наші партнери, і Переяслав, і Дніпро – вони останнім часом нам відправляли в ємностях по 10 навіть літрів”.
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Про це Суспільному розповів керівник підприємства Михайло Півнюк.
З його слів, маски, які раніше коштували від однієї гривні, нині вартують 17. Респіратори з 56-ти здорожчали до 80-ти.
Зі слів Михайла Півнюка, в мережу надійшло 200 експрес-тестів на коронавірус. Це ті, що можуть використовуватися в лікарнях. Частину відправили до трьох волинських медзакладів.
Чи є попит на антисептики і захисні рукавиці – коментує так: “Скажемо так: поки маємо. З рукавичкою є друга проблема – це вичерпані фактично ті запаси, які були ввезені в Україну. Це рукавичка типу нітрилова, латексна. Щось виробляється в Україні, але значна частина ввозиться з різних країн. Що стосується дезінфікуючих – проблема є в тому, що промисловість сьогодні не може індивідуальні, спрейного типу, упаковки самої не вистачає. Наші партнери, і Переяслав, і Дніпро – вони останнім часом нам відправляли в ємностях по 10 навіть літрів”.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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