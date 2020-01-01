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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В аптеках Волині з'явились медичні маски і експрес-тести: скільки коштує дефіцитний товар

В аптеках Волині з'явились медичні маски і експрес-тести: скільки коштує дефіцитний товар
В аптечну мережу державного виробничо-торговельного підприємства “Волиньфармпостач” завезли 30 000 медичних масок. Також у мережі за останні дні надійшло майже 8000 респіраторів.

Про це Суспільному розповів керівник підприємства Михайло Півнюк.

З його слів, маски, які раніше коштували від однієї гривні, нині вартують 17. Респіратори з 56-ти здорожчали до 80-ти.

Зі слів Михайла Півнюка, в мережу надійшло 200 експрес-тестів на коронавірус. Це ті, що можуть використовуватися в лікарнях. Частину відправили до трьох волинських медзакладів.

Чи є попит на антисептики і захисні рукавиці – коментує так: “Скажемо так: поки маємо. З рукавичкою є друга проблема – це вичерпані фактично ті запаси, які були ввезені в Україну. Це рукавичка типу нітрилова, латексна. Щось виробляється в Україні, але значна частина ввозиться з різних країн. Що стосується дезінфікуючих – проблема є в тому, що промисловість сьогодні не може індивідуальні, спрейного типу, упаковки самої не вистачає. Наші партнери, і Переяслав, і Дніпро – вони останнім часом нам відправляли в ємностях по 10 навіть літрів”.

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Теги: маски, тести, Волинь, товар, ціна
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