вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині – 7 випадків коронавірусу. ОФІЦІЙНО

На Волині – 7 випадків коронавірусу. ОФІЦІЙНО
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 669 випадків COVID-19.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

Зауважують, що станом на ранок 1 квітня на Волині - сім випадків інфікування коронавірусом.

Загалом випадки підтверджені:

Вінницька обл. — 49 випадків;
Волинська обл. — 7 випадків;
Дніпропетровська обл. — 9 випадків;
Донецька обл. — 6 випадків;
Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 13 випадків;
Івано-Франківська область — 64 (3 летальних) випадки;
м. Київ — 134 випадки;
Київська обл. — 57 випадків (3 летальних);
Кіровоградська обл. — 6 випадків;
Львівська обл. — 6 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 12 випадків;
Полтавська обл. — 2 випадків;
Рівненська обл. — 15 випадків (3 летальних);
Сумська обл. — 19 випадків (2 летальних);
Тернопільська обл. — 98 випадків (1 летальний);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 1 випадок;
Хмельницька обл. — 3 випадкі;
Черкаська обл. — 52 випадки;
Чернівецька обл. — 104 (4 летальних) випадків;
Чернігівська обл. — 2 випадки.

Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Серед одужавших пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.
З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
В одному з районів на Тернопільщині коронавірусом захворіли вже 29 медиків
Сьогодні, 09:58
В Instagram та TikTok з’явилися акаунти «Коронавірус інфо»
31 березень, 21:54
У Тернополі через спалах COVID-19 заборонили збиратися у групи більше двох осіб
31 березень, 19:04
В Україні продуктовим ринкам дозволили працювати під час карантину
31 березень, 18:05
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
100% натуральності: смаколики з волинських лісів можна купити онлайн
Що відомо про нових очільників трьох РДА на Волині
Син відомого луцького бізнесмена купив апарат штучної вентиляції легень для інфекційної лікарні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У породіллі, яка померла в Івано-Франківську, підтвердили коронавірус
Сьогодні, 10:35
Як на Волині в умовах карантину працють сервісні центри пенсійного фонду
Сьогодні, 10:19
На Волині – 7 випадків коронавірусу. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:09
В одному з районів на Тернопільщині коронавірусом захворіли вже 29 медиків
Сьогодні, 09:58
Судитимуть волинянина, який незаконно перевозив бурштин
Сьогодні, 09:39
Схожі новини
У Луцьку патрульні розклеїли листівки про коронавірус У Луцьку патрульні розклеїли листівки про коронавірус
31 березень, 21:18
На Волині всіх хворих із пневмонією перевірятимуть на COVID-19 На Волині всіх хворих із пневмонією перевірятимуть на COVID-19
31 березень, 15:38
Як правильно дезінфікувати речі, аби не захворіти коронавірусом: пояснення головного медика Волині Як правильно дезінфікувати речі, аби не захворіти коронавірусом: пояснення головного медика Волині
31 березень, 14:08
Розповіли про стан хворих на коронавірус волинян Розповіли про стан хворих на коронавірус волинян
31 березень, 13:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У породіллі, яка померла в Івано-Франківську, підтвердили коронавірус
Сьогодні, 10:35
 0
Як на Волині в умовах карантину працють сервісні центри пенсійного фонду
Сьогодні, 10:19
 0
На Волині – 7 випадків коронавірусу. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:09
 0
В одному з районів на Тернопільщині коронавірусом захворіли вже 29 медиків
Сьогодні, 09:58
 0
Судитимуть волинянина, який незаконно перевозив бурштин
Сьогодні, 09:39
 0
Медіа
відео
1/8