На Волині – 7 випадків коронавірусу. ОФІЦІЙНО





Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.



Зауважують, що станом на ранок 1 квітня на Волині - сім випадків інфікування коронавірусом.



Загалом випадки підтверджені:



Вінницька обл. — 49 випадків;

Волинська обл. — 7 випадків;

Дніпропетровська обл. — 9 випадків;

Донецька обл. — 6 випадків;

Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;

Закарпатська обл. — 1 випадок;

Запорізька обл. — 13 випадків;

Івано-Франківська область — 64 (3 летальних) випадки;

м. Київ — 134 випадки;

Київська обл. — 57 випадків (3 летальних);

Кіровоградська обл. — 6 випадків;

Львівська обл. — 6 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 12 випадків;

Полтавська обл. — 2 випадків;

Рівненська обл. — 15 випадків (3 летальних);

Сумська обл. — 19 випадків (2 летальних);

Тернопільська обл. — 98 випадків (1 летальний);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 1 випадок;

Хмельницька обл. — 3 випадкі;

Черкаська обл. — 52 випадки;

Чернівецька обл. — 104 (4 летальних) випадків;

Чернігівська обл. — 2 випадки.



Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.



Серед одужавших пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 669 випадків COVID-19.Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.Зауважують, що станом на ранок 1 квітня на Волині - сім випадків інфікування коронавірусом.Загалом випадки підтверджені:Вінницька обл. — 49 випадків;Волинська обл. — 7 випадків;Дніпропетровська обл. — 9 випадків;Донецька обл. — 6 випадків;Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;Закарпатська обл. — 1 випадок;Запорізька обл. — 13 випадків;Івано-Франківська область — 64 (3 летальних) випадки;м. Київ — 134 випадки;Київська обл. — 57 випадків (3 летальних);Кіровоградська обл. — 6 випадків;Львівська обл. — 6 випадків;Луганська обл. — 3 випадки;Одеська обл. — 12 випадків;Полтавська обл. — 2 випадків;Рівненська обл. — 15 випадків (3 летальних);Сумська обл. — 19 випадків (2 летальних);Тернопільська обл. — 98 випадків (1 летальний);Харківська обл. — 1 випадок;Херсонська обл. — 1 випадок;Хмельницька обл. — 3 випадкі;Черкаська обл. — 52 випадки;Чернівецька обл. — 104 (4 летальних) випадків;Чернігівська обл. — 2 випадки.Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.Серед одужавших пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.

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