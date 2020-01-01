На Волині – 7 випадків коронавірусу. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 10:09
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 669 випадків COVID-19.
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
Зауважують, що станом на ранок 1 квітня на Волині - сім випадків інфікування коронавірусом.
Загалом випадки підтверджені:
Вінницька обл. — 49 випадків;
Волинська обл. — 7 випадків;
Дніпропетровська обл. — 9 випадків;
Донецька обл. — 6 випадків;
Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 13 випадків;
Івано-Франківська область — 64 (3 летальних) випадки;
м. Київ — 134 випадки;
Київська обл. — 57 випадків (3 летальних);
Кіровоградська обл. — 6 випадків;
Львівська обл. — 6 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 12 випадків;
Полтавська обл. — 2 випадків;
Рівненська обл. — 15 випадків (3 летальних);
Сумська обл. — 19 випадків (2 летальних);
Тернопільська обл. — 98 випадків (1 летальний);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 1 випадок;
Хмельницька обл. — 3 випадкі;
Черкаська обл. — 52 випадки;
Чернівецька обл. — 104 (4 летальних) випадків;
Чернігівська обл. — 2 випадки.
Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Серед одужавших пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.
З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.
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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
Зауважують, що станом на ранок 1 квітня на Волині - сім випадків інфікування коронавірусом.
Загалом випадки підтверджені:
Вінницька обл. — 49 випадків;
Волинська обл. — 7 випадків;
Дніпропетровська обл. — 9 випадків;
Донецька обл. — 6 випадків;
Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 13 випадків;
Івано-Франківська область — 64 (3 летальних) випадки;
м. Київ — 134 випадки;
Київська обл. — 57 випадків (3 летальних);
Кіровоградська обл. — 6 випадків;
Львівська обл. — 6 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 12 випадків;
Полтавська обл. — 2 випадків;
Рівненська обл. — 15 випадків (3 летальних);
Сумська обл. — 19 випадків (2 летальних);
Тернопільська обл. — 98 випадків (1 летальний);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 1 випадок;
Хмельницька обл. — 3 випадкі;
Черкаська обл. — 52 випадки;
Чернівецька обл. — 104 (4 летальних) випадків;
Чернігівська обл. — 2 випадки.
Усього зафіксовано 17 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 10 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Серед одужавших пацієнти із Дніпропетровської (1), Запорізької (1), Київської (1) та Чернівецької (7) областей.
З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 178 підозр на нову коронавірусну інфекцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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