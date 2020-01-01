На Волині – 24 випадки коронавірусу, загалом в Україні – 1319





Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.



Загалом підтвердили:



Вінницька обл. — 75 випадків;

Волинська обл. — 24 випадки (2 летальних);

Дніпропетровська обл. — 14 випадків;

Донецька обл. — 9 випадків (1 летальний);

Житомирська обл. — 11 (2 летальних) випадків;

Закарпатська обл. — 35 випадків;

Запорізька обл. — 41 випадок;

Івано-Франківська область — 116 (7 летальних) випадків;

м. Київ — 234 випадки (4 летальних);

Київська обл. — 91 випадок (5 летальних);

Кіровоградська обл. — 41 випадок (1 летальний);

Львівська обл. — 27 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 27 випадків;

Полтавська обл. — 11 випадків;

Рівненська обл. — 39 випадків (5 летальних);

Сумська обл. — 51 випадків (2 летальний);

Тернопільська обл. — 160 випадків (2 летальних);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 10 випадків (1 летальний);

Хмельницька обл. — 10 випадків;

Черкаська обл. — 62 випадки (1 летальний);

Чернівецька обл. — 220 (5 летальний) випадків;

Чернігівська обл. — 7 випадків.



Усього зафіксовано 38 летальних випадків від COVID-19 в Україні.



Загалом 28 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 9:00 6 квітня в Україні підтвердили 1319 випадків COVID-19.Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.Загалом підтвердили:Вінницька обл. — 75 випадків;Волинська обл. — 24 випадки (2 летальних);Дніпропетровська обл. — 14 випадків;Донецька обл. — 9 випадків (1 летальний);Житомирська обл. — 11 (2 летальних) випадків;Закарпатська обл. — 35 випадків;Запорізька обл. — 41 випадок;Івано-Франківська область — 116 (7 летальних) випадків;м. Київ — 234 випадки (4 летальних);Київська обл. — 91 випадок (5 летальних);Кіровоградська обл. — 41 випадок (1 летальний);Львівська обл. — 27 випадків;Луганська обл. — 3 випадки;Одеська обл. — 27 випадків;Полтавська обл. — 11 випадків;Рівненська обл. — 39 випадків (5 летальних);Сумська обл. — 51 випадків (2 летальний);Тернопільська обл. — 160 випадків (2 летальних);Харківська обл. — 1 випадок;Херсонська обл. — 10 випадків (1 летальний);Хмельницька обл. — 10 випадків;Черкаська обл. — 62 випадки (1 летальний);Чернівецька обл. — 220 (5 летальний) випадків;Чернігівська обл. — 7 випадків.Усього зафіксовано 38 летальних випадків від COVID-19 в Україні.Загалом 28 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

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