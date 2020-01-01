На Волині – 24 випадки коронавірусу, загалом в Україні – 1319
Сьогодні, 09:07
Станом на 9:00 6 квітня в Україні підтвердили 1319 випадків COVID-19.
Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.
Загалом підтвердили:
Вінницька обл. — 75 випадків;
Волинська обл. — 24 випадки (2 летальних);
Дніпропетровська обл. — 14 випадків;
Донецька обл. — 9 випадків (1 летальний);
Житомирська обл. — 11 (2 летальних) випадків;
Закарпатська обл. — 35 випадків;
Запорізька обл. — 41 випадок;
Івано-Франківська область — 116 (7 летальних) випадків;
м. Київ — 234 випадки (4 летальних);
Київська обл. — 91 випадок (5 летальних);
Кіровоградська обл. — 41 випадок (1 летальний);
Львівська обл. — 27 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 27 випадків;
Полтавська обл. — 11 випадків;
Рівненська обл. — 39 випадків (5 летальних);
Сумська обл. — 51 випадків (2 летальний);
Тернопільська обл. — 160 випадків (2 летальних);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 10 випадків (1 летальний);
Хмельницька обл. — 10 випадків;
Черкаська обл. — 62 випадки (1 летальний);
Чернівецька обл. — 220 (5 летальний) випадків;
Чернігівська обл. — 7 випадків.
Усього зафіксовано 38 летальних випадків від COVID-19 в Україні.
Загалом 28 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
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Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.
Загалом підтвердили:
Вінницька обл. — 75 випадків;
Волинська обл. — 24 випадки (2 летальних);
Дніпропетровська обл. — 14 випадків;
Донецька обл. — 9 випадків (1 летальний);
Житомирська обл. — 11 (2 летальних) випадків;
Закарпатська обл. — 35 випадків;
Запорізька обл. — 41 випадок;
Івано-Франківська область — 116 (7 летальних) випадків;
м. Київ — 234 випадки (4 летальних);
Київська обл. — 91 випадок (5 летальних);
Кіровоградська обл. — 41 випадок (1 летальний);
Львівська обл. — 27 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 27 випадків;
Полтавська обл. — 11 випадків;
Рівненська обл. — 39 випадків (5 летальних);
Сумська обл. — 51 випадків (2 летальний);
Тернопільська обл. — 160 випадків (2 летальних);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 10 випадків (1 летальний);
Хмельницька обл. — 10 випадків;
Черкаська обл. — 62 випадки (1 летальний);
Чернівецька обл. — 220 (5 летальний) випадків;
Чернігівська обл. — 7 випадків.
Усього зафіксовано 38 летальних випадків від COVID-19 в Україні.
Загалом 28 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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