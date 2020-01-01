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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Cпеціальні комісії перевірять готовність волинських лікарень приймати хворих на COVID-19

Cпеціальні комісії перевірять готовність волинських лікарень приймати хворих на COVID-19
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в областях України спеціальні комісії перевірять готовність лікарень до прийому хворих на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Дві комісії вірусологів та пульмонологів перевірять забезпеченість медичними засобами лікарень у регіонах України, готовність медпрацівників до прийому хворих на коронавірусну хворобу та те, як виконується протокол лікування таких хворих.

Комісії також вивчатимуть кожен летальний випадок, щоб з’ясувати причини, особливо в областях, де рівень смертності надто високий.

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Теги: МОЗ, коронавірус, готовність лікарень
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