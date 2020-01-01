Cпеціальні комісії перевірять готовність волинських лікарень приймати хворих на COVID-19

Максим Степанов заявив, що в областях України спеціальні комісії перевірять готовність лікарень до прийому хворих на коронавірус.



Про це



Дві комісії вірусологів та пульмонологів перевірять забезпеченість медичними засобами лікарень у регіонах України, готовність медпрацівників до прийому хворих на коронавірусну хворобу та те, як виконується протокол лікування таких хворих.



Комісії також вивчатимуть кожен летальний випадок, щоб з’ясувати причини, особливо в областях, де рівень смертності надто високий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр охорони здоров’язаявив, що в областях України спеціальні комісії перевірять готовність лікарень до прийому хворих на коронавірус.Про це повідомляє пресслужба МОЗ.Дві комісії вірусологів та пульмонологів перевірять забезпеченість медичними засобами лікарень у регіонах України, готовність медпрацівників до прийому хворих на коронавірусну хворобу та те, як виконується протокол лікування таких хворих.Комісії також вивчатимуть кожен летальний випадок, щоб з’ясувати причини, особливо в областях, де рівень смертності надто високий.

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