Cпеціальні комісії перевірять готовність волинських лікарень приймати хворих на COVID-19
Сьогодні, 19:16
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в областях України спеціальні комісії перевірять готовність лікарень до прийому хворих на коронавірус.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Дві комісії вірусологів та пульмонологів перевірять забезпеченість медичними засобами лікарень у регіонах України, готовність медпрацівників до прийому хворих на коронавірусну хворобу та те, як виконується протокол лікування таких хворих.
Комісії також вивчатимуть кожен летальний випадок, щоб з’ясувати причини, особливо в областях, де рівень смертності надто високий.
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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Дві комісії вірусологів та пульмонологів перевірять забезпеченість медичними засобами лікарень у регіонах України, готовність медпрацівників до прийому хворих на коронавірусну хворобу та те, як виконується протокол лікування таких хворих.
Комісії також вивчатимуть кожен летальний випадок, щоб з’ясувати причини, особливо в областях, де рівень смертності надто високий.
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