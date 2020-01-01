В Україні розпочали клінічні дослідження препарату проти коронавірусу





Про це



Цей лікарський засіб, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція, зауважили у пресслужбі президента.



Крім цього, вивчають можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.



Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.



«Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки», – зазначив Президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, що допомагатиме у боротьбі з COVID-19.Про це повідомляє Офіс президента України.Цей лікарський засіб, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція, зауважили у пресслужбі президента.Крім цього, вивчають можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.Президент Українивисловив надію на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.«Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки», – зазначив Президент.

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