вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні розпочали клінічні дослідження препарату проти коронавірусу

В Україні розпочали клінічні дослідження препарату проти коронавірусу
В Україні стартують клінічні дослідження вітчизняного лікарського засобу, що допомагатиме у боротьбі з COVID-19.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Цей лікарський засіб, за попередніми висновками українських учених та виробників, може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від ускладнень, які спричиняє для організму людини коронавірусна інфекція, зауважили у пресслужбі президента.

Крім цього, вивчають можливість комплексного використання цього засобу як для лікування коронавірусної хвороби, так і для профілактики захворювання.

Президент України Володимир Зеленський висловив надію на те, що клінічні випробування офіційно підтвердять ефективність препарату, і в подальшому він допоможе вберегти життя тисяч українських громадян.

«Я вірю в українських учених, і сьогодні всією країною ми тримаємо за них кулаки», – зазначив Президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, дослідження, лікарський засіб, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Карантин в Україні продовжили до 11 травня включно. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 13:46
Повідомили, чи пов’язана передчасна смерть волинського медика з COVID-19
Сьогодні, 13:38
Розповіли, де перебувають хворі на коронавірус волиняни
Сьогодні, 13:32
У 8 людей, які перетинали кордон через Волинь, експрес-тест показав позитивний результат на COVID-19
Сьогодні, 13:22
всі новини теми
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Степан Івахів Степан
Івахів вітає з Воскресінням Христовим
Останні новини
Двоє молодиків обікрали волинян на понад пів мільйона гривень
Сьогодні, 15:20
Звільнився очільник обласного управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк
Сьогодні, 15:01
В Україні розпочали клінічні дослідження препарату проти коронавірусу
Сьогодні, 14:52
Зеленський запропонував Саакашвілі стати віцепрем'єром
Сьогодні, 14:28
Священник з Волині просить допомогти зібрати кошти на лікування
Сьогодні, 14:11
Схожі новини
Пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3–8 травня Пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3–8 травня
Сьогодні, 13:21
В Україні – 6 592 випадки COVID-19, з них на Волині – 176 В Україні – 6 592 випадки COVID-19, з них на Волині – 176
Сьогодні, 09:33
В Україні – 6 125 підтверджених випадків коронавірусу, з них на Волині – 174 В Україні – 6 125 підтверджених випадків коронавірусу, з них на Волині – 174
21 квітень, 09:33
7 областей України не подали інформацію про тестування на COVID-19 7 областей України не подали інформацію про тестування на COVID-19
20 квітень, 12:27
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як пом'янути померлих вдома під час карантину
Сьогодні, 15:35
 0
Двоє молодиків обікрали волинян на понад пів мільйона гривень
Сьогодні, 15:20
 0
Звільнився очільник обласного управління охорони здоров'я Ігор Ващенюк
Сьогодні, 15:01
 0
В Україні розпочали клінічні дослідження препарату проти коронавірусу
Сьогодні, 14:52
 0
Зеленський запропонував Саакашвілі стати віцепрем'єром
Сьогодні, 14:28
 0
Медіа
відео
1/8