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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Лікар Валіхновський розповів, як бути людям з гіпертонією під час епідемії COVID-19

Лікар Валіхновський розповів, як бути людям з гіпертонією під час епідемії COVID-19
У 4 із 5 померлих від коронавірусу було принаймні ще одне хронічне захворювання: серцево-судинне захворювання, гіпертонія або діабет.

Про це йдеться на сторінці хірурга з Волині Ростислава Валіхновського у facebook.

Коронавірус та гіпертонія:
Найвищий ризик летальних наслідків спричиненими ускладненнями від коронавірусної інфекції мають люди з гіпертонією. Цей показник становить 73%.
За даними офіційної статистики, в Україні мають підвищений артеріальний тиск більше 32% дорослого населення.
Гіпертонія частіше спостерігається у старшому віці. Це означає перетин двох груп ризику: вік та наявність підвищеного артеріального тиску.
Гіпертонія є причиною порушень в роботі імунної системи і, як наслідок, організм не може надати адекватну імунну відповідь при інфекційних захворюваннях, в тому числі коронавірусі.
Коронавірусна пневмонія пов’язана з високим запальним навантаженням, яке може викликати запалення судин, міокардит та серцеву аритмію.
Пошкодження артерій впливає на зменшення припливу крові до серця. Це означає, що серцю доводиться більше працювати, щоб перекачати достатню кількість крові. З часом це постійне додаткове навантаження послаблює серце до того моменту, коли воно вже не може пропускати достатньо багатої киснем крові. Таким чином виникає серцева недостатність.
Міокардит (запалення серцевого м’яза) викликаний коронавірусом також зменшує спроможність серця перекачувати достатню кількість крові, викликаючи серцеву недостатність.
Для лікування гіпертонії часто використовують інгібітори АПФ та блокатори рецепторів ангіотензину.

Що робити, якщо у вас гіпертонія?
Обов’язково дотримуватись всіх рекомендацій профілактики коронавірусу.
Збережіть номер телефону вашого лікаря.
Проконсультуйтесь з лікарем про можливу зміну медикаментозної терапії.
Подбайте про наявність (запас) всіх необхідних для вас препаратів.
Тримайте під контролем рівень вашого тиску: самостійно вимірюйте двічі на день (зранку і ввечері).
Уникайте стресу.
Подбайте про наявність запасу всіх необхідних для вас продуктів харчування та побутових засобів - самоізолюйтесь.

Коли звертатись за медичною допомогою:
- наявність надмірно високого тиску/гіпертонічний криз;
- біль в грудях;
- утруднене дихання;
- синюватість обличчя (вказує на недостатній рівень кисню в крові).

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Теги: коронавірус, гіпертонія
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