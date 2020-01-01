Луцький гурт виступав у відомому шоу «Суперінтуїція»
Сьогодні, 09:40
Луцький гурт «В.О.Д.А.», до якого входять вокалістка Ольга Орловська та барабанщик Володимир Купріков, взяли участь у шоу «Суперінтуїція» на «Новому каналі».
Випуск вийшов в ефір 17 квітня. В ньому брали участь Даша Астаф'єва та Амадор Лопес, - пишуть Волинські новини.
Те, що Володимир Купріков грає на воді, співачка відгадала майже наприкінці шоу.
Своє вміння створювати музику, використовуючи звуки води, лучани продемонстрували під час передачі.
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Випуск вийшов в ефір 17 квітня. В ньому брали участь Даша Астаф'єва та Амадор Лопес, - пишуть Волинські новини.
Те, що Володимир Купріков грає на воді, співачка відгадала майже наприкінці шоу.
Своє вміння створювати музику, використовуючи звуки води, лучани продемонстрували під час передачі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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