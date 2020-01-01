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Луцький гурт виступав у відомому шоу «Суперінтуїція»

Луцький гурт виступав у відомому шоу «Суперінтуїція»
Луцький гурт «В.О.Д.А.», до якого входять вокалістка Ольга Орловська та барабанщик Володимир Купріков, взяли участь у шоу «Суперінтуїція» на «Новому каналі».

Випуск вийшов в ефір 17 квітня. В ньому брали участь Даша Астаф'єва та Амадор Лопес, - пишуть Волинські новини.

Те, що Володимир Купріков грає на воді, співачка відгадала майже наприкінці шоу.

Своє вміння створювати музику, використовуючи звуки води, лучани продемонстрували під час передачі.



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Теги: шоу, луцький гурт, учасник
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