Луцький гурт виступав у відомому шоу «Суперінтуїція»

Ольга Орловська та барабанщик Володимир Купріков, взяли участь у шоу «Суперінтуїція» на «Новому каналі».



Випуск вийшов в ефір 17 квітня. В ньому брали участь Даша Астаф'єва та Амадор Лопес, - пишуть



Те, що Володимир Купріков грає на воді, співачка відгадала майже наприкінці шоу.



Своє вміння створювати музику, використовуючи звуки води, лучани продемонстрували під час передачі.







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