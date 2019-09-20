Від коронавірусу помер пацієнт волинської обласної лікарні





Про це



Відомо, чоловікові було 66 років. Він помер у Волинській обласній клінічній лікарні, де лікувався останнім часом.



У Нововолинську це вже третій летальний випадок від коронавірусу.



Зазначимо, що на Волині це вже восьма смерть від коронавірусної інфекції.



Головне фото - ілюстративне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 5 травня, помер ще один мешканець Нововолинська, інфікований коронавірусом.Про це повідомляє відділ з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міськради.Відомо, чоловікові було 66 років. Він помер у Волинській обласній клінічній лікарні, де лікувався останнім часом.У Нововолинську це вже третій летальний випадок від коронавірусу.Зазначимо, що на Волині це вже восьма смерть від коронавірусної інфекції.

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