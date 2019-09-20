Від коронавірусу помер пацієнт волинської обласної лікарні
Сьогодні, 18:59
Сьогодні, 5 травня, помер ще один мешканець Нововолинська, інфікований коронавірусом.
Про це повідомляє відділ з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міськради.
Відомо, чоловікові було 66 років. Він помер у Волинській обласній клінічній лікарні, де лікувався останнім часом.
У Нововолинську це вже третій летальний випадок від коронавірусу.
Зазначимо, що на Волині це вже восьма смерть від коронавірусної інфекції.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє відділ з питань інформаційної політики, комунікацій та програмно-апаратного забезпечення Нововолинської міськради.
Відомо, чоловікові було 66 років. Він помер у Волинській обласній клінічній лікарні, де лікувався останнім часом.
У Нововолинську це вже третій летальний випадок від коронавірусу.
Зазначимо, що на Волині це вже восьма смерть від коронавірусної інфекції.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Пандемія каронавірусу: чи відбудеться цьогоріч «Бандерштат»
Сьогодні, 14:46
Коментарі 1
Які супутні хвороби були?
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку жінка за 50 доларів зводила клієнтів із повіями
Сьогодні, 19:20
Де у Луцьку не буде світла 6 травня
Сьогодні, 19:00
Від коронавірусу помер пацієнт волинської обласної лікарні
Сьогодні, 18:59
На Волині чоловік відлупцював рідну сестру співмешканки
Сьогодні, 18:30