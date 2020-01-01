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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У селі на Волині, де виявили коронавірус у прихожан релігійної громади, захворіли двоє підлітків

У селі на Волині, де виявили коронавірус у прихожан релігійної громади, захворіли двоє підлітків
У селі Череваха Маневицького району на COVID-19 захворіли двоє підлітків.

Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.

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Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко повідомила, що за останню добу коронавірусну інфекцію у Черевасі виявили у двох підлітків – 15 та 17 років. Загалом у селі коронавірус діагностували у 22 людей, серед них – троє дітей.

«У селі виник спалах серед прихожан, що відвідували церкву християн віри євангельської, де хворобу виявили в просвітера церкви. Потім хвороба поширилася по сім’ях», - відзначила Янко.

За її словами, нині 9 хворих лікують стаціонарно, 13 – амбулаторно.

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Теги: Коронавірус, Волинь, церква, Череваха
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