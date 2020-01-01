У селі на Волині, де виявили коронавірус у прихожан релігійної громади, захворіли двоє підлітків

У селі Череваха Маневицького району на COVID-19 захворіли двоє підлітків.Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар областіповідомила, що за останню добу коронавірусну інфекцію у Черевасі виявили у двох підлітків – 15 та 17 років. Загалом у селі коронавірус діагностували у 22 людей, серед них – троє дітей.«У селі виник спалах серед прихожан, що відвідували церкву християн віри євангельської, де хворобу виявили в просвітера церкви. Потім хвороба поширилася по сім’ях», - відзначила Янко.За її словами, нині 9 хворих лікують стаціонарно, 13 – амбулаторно.