У селі на Волині, де виявили коронавірус у прихожан релігійної громади, захворіли двоє підлітків
Сьогодні, 13:24
У селі Череваха Маневицького району на COVID-19 захворіли двоє підлітків.
Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серед п'ятидесятників на Маневиччині – спалах коронавірусу
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко повідомила, що за останню добу коронавірусну інфекцію у Черевасі виявили у двох підлітків – 15 та 17 років. Загалом у селі коронавірус діагностували у 22 людей, серед них – троє дітей.
«У селі виник спалах серед прихожан, що відвідували церкву християн віри євангельської, де хворобу виявили в просвітера церкви. Потім хвороба поширилася по сім’ях», - відзначила Янко.
За її словами, нині 9 хворих лікують стаціонарно, 13 – амбулаторно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у п’ятницю, 15 травня, під час брифінгу в ОДА.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серед п'ятидесятників на Маневиччині – спалах коронавірусу
Головний державний санітарний лікар області Наталія Янко повідомила, що за останню добу коронавірусну інфекцію у Черевасі виявили у двох підлітків – 15 та 17 років. Загалом у селі коронавірус діагностували у 22 людей, серед них – троє дітей.
«У селі виник спалах серед прихожан, що відвідували церкву християн віри євангельської, де хворобу виявили в просвітера церкви. Потім хвороба поширилася по сім’ях», - відзначила Янко.
За її словами, нині 9 хворих лікують стаціонарно, 13 – амбулаторно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Розповіли про ситуацію з коронавірусом у Підгайцівській громаді
Сьогодні, 14:02
У Ковелі за добу коронавірус виявили у 21 людини
Сьогодні, 13:55
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку скликають сесію, щоб відкрити речові ринки
Сьогодні, 13:29
У селі на Волині, де виявили коронавірус у прихожан релігійної громади, захворіли двоє підлітків
Сьогодні, 13:24
У Володимир-Волинському районі – 2 нові випадки COVID-19
Сьогодні, 13:15