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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Лікар-інфекціоніст з Луцька розповіла про COVID-19 та чи можна заразиться від «третіх осіб»

Лікар-інфекціоніст з Луцька розповіла про COVID-19 та чи можна заразиться від «третіх осіб»
Очільниця інфекційного відділення Волинської обласної інфекційної лікарні Галина Морочковська розповіла, як проводять епідеміологічне розслідування у зв'язку з COVID-19 та чому важливо пам'ятати з ким контактував хворий.

Про це повідомляє Перший.

За словами Галини Морочковської, у медичних закладах є епідеміологи, які повинні стежити за дотриманням протиепідемічного режиму. Якщо епідеміологів немає, діють протиепідемічні комісії на чолі з начмедом і головною медсестрою. Вони перевіряють, як проводять дезінфекцію, провітрювання, носіння масок тощо.

"Якщо є спалах, ця ж комісія розслідує, як і чому він трапився. Члени комісії спілкуються з персоналом, пацієнтами, шукають ланцюжок зараження – хто і від кого підчепив інфекцію. Всіх інфекційних хворих опитують, чи були контакти з хворими з підозрою на коронавірус, з якими, коли, чи виїжджала людина за кордон, чи приїжджали до неї люди з-за кордону, чи були вони з осередків інфекції, чи дотримувались самоізоляції. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, це повинні робити усі лікарі, щоб не занести інфекцію в стаціонар", - зауважила вона.

За словами лікарки, хворому потрібно пригадати, з ким він контактував за 14 днів до появи симптомів, бо саме стільки триває інкубаційний період. Якщо ж з людиною, у якої виявили коронавірус, ви бачилися раніше, ніж за два тижні до появи симптомів — не варто боятися, що ви від неї інфікувалися.

"Приїхала в гості мама, яка повернулась з Польщі, це контакт. Приходив хтось з кашлем – це теж контакт. Що стосується магазинів, аптек, вважається, що 2 метри дистанції достатньо, щоб не отримати крапельки слизу від хворої людини.

Через це, якщо ми просто ходимо на площі, ми не отримуємо вірусу. Якщо ж ми сидимо п’ємо чай, то вже можемо заразитись. Велике значення має тісний контакт", - розповіла Морочковська.

В подальшому про контактних осіб медики повідомляють поліцію і вже вона стежить за дотриманням самоізоляції.

"Важливо знати – через «третіх осіб», які десь контактували з хворим, але самі не захворіли, інфікуватись неможливо. Джерело інфекції - безпосередньо хвора людина", - додала медик.

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Теги: коронавірус, Луцьк
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