Лікар-інфекціоніст з Луцька розповіла про COVID-19 та чи можна заразиться від «третіх осіб»

Галина Морочковська розповіла, як проводять епідеміологічне розслідування у зв'язку з COVID-19 та чому важливо пам'ятати з ким контактував хворий.



Про це повідомляє



За словами Галини Морочковської, у медичних закладах є епідеміологи, які повинні стежити за дотриманням протиепідемічного режиму. Якщо епідеміологів немає, діють протиепідемічні комісії на чолі з начмедом і головною медсестрою. Вони перевіряють, як проводять дезінфекцію, провітрювання, носіння масок тощо.



"Якщо є спалах, ця ж комісія розслідує, як і чому він трапився. Члени комісії спілкуються з персоналом, пацієнтами, шукають ланцюжок зараження – хто і від кого підчепив інфекцію. Всіх інфекційних хворих опитують, чи були контакти з хворими з підозрою на коронавірус, з якими, коли, чи виїжджала людина за кордон, чи приїжджали до неї люди з-за кордону, чи були вони з осередків інфекції, чи дотримувались самоізоляції. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, це повинні робити усі лікарі, щоб не занести інфекцію в стаціонар", - зауважила вона.



За словами лікарки, хворому потрібно пригадати, з ким він контактував за 14 днів до появи симптомів, бо саме стільки триває інкубаційний період. Якщо ж з людиною, у якої виявили коронавірус, ви бачилися раніше, ніж за два тижні до появи симптомів — не варто боятися, що ви від неї інфікувалися.



"Приїхала в гості мама, яка повернулась з Польщі, це контакт. Приходив хтось з кашлем – це теж контакт. Що стосується магазинів, аптек, вважається, що 2 метри дистанції достатньо, щоб не отримати крапельки слизу від хворої людини.



Через це, якщо ми просто ходимо на площі, ми не отримуємо вірусу. Якщо ж ми сидимо п’ємо чай, то вже можемо заразитись. Велике значення має тісний контакт", - розповіла Морочковська.



В подальшому про контактних осіб медики повідомляють поліцію і вже вона стежить за дотриманням самоізоляції.



"Важливо знати – через «третіх осіб», які десь контактували з хворим, але самі не захворіли, інфікуватись неможливо. Джерело інфекції - безпосередньо хвора людина", - додала медик.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільниця інфекційного відділення Волинської обласної інфекційної лікарнірозповіла, як проводять епідеміологічне розслідування у зв'язку з COVID-19 та чому важливо пам'ятати з ким контактував хворий.Про це повідомляє Перший За словами Галини Морочковської, у медичних закладах є епідеміологи, які повинні стежити за дотриманням протиепідемічного режиму. Якщо епідеміологів немає, діють протиепідемічні комісії на чолі з начмедом і головною медсестрою. Вони перевіряють, як проводять дезінфекцію, провітрювання, носіння масок тощо."Якщо є спалах, ця ж комісія розслідує, як і чому він трапився. Члени комісії спілкуються з персоналом, пацієнтами, шукають ланцюжок зараження – хто і від кого підчепив інфекцію. Всіх інфекційних хворих опитують, чи були контакти з хворими з підозрою на коронавірус, з якими, коли, чи виїжджала людина за кордон, чи приїжджали до неї люди з-за кордону, чи були вони з осередків інфекції, чи дотримувались самоізоляції. Враховуючи сьогоднішню ситуацію, це повинні робити усі лікарі, щоб не занести інфекцію в стаціонар", - зауважила вона.За словами лікарки, хворому потрібно пригадати, з ким він контактував за 14 днів до появи симптомів, бо саме стільки триває інкубаційний період. Якщо ж з людиною, у якої виявили коронавірус, ви бачилися раніше, ніж за два тижні до появи симптомів — не варто боятися, що ви від неї інфікувалися."Приїхала в гості мама, яка повернулась з Польщі, це контакт. Приходив хтось з кашлем – це теж контакт. Що стосується магазинів, аптек, вважається, що 2 метри дистанції достатньо, щоб не отримати крапельки слизу від хворої людини.Через це, якщо ми просто ходимо на площі, ми не отримуємо вірусу. Якщо ж ми сидимо п’ємо чай, то вже можемо заразитись. Велике значення має тісний контакт", - розповіла Морочковська.В подальшому про контактних осіб медики повідомляють поліцію і вже вона стежить за дотриманням самоізоляції."Важливо знати – через «третіх осіб», які десь контактували з хворим, але самі не захворіли, інфікуватись неможливо. Джерело інфекції - безпосередньо хвора людина", - додала медик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію